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Новости Реформы в армии
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Заменить половину пехоты иностранцами вряд ли удастся, проще заменить наземными роботизированными комплексами, — Билецкий

Билецкий о реформе армии: Привлечение иностранцев в пехоту маловероятно

Командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий считает, что в анонсированной властями реформе армии есть положительные моменты.

Об этом он сказал в интервью журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Билецкий оценил реформу армии

По его словам, речь идет о финансовом обеспечении пехотных должностей, введении контрактов с конкретными временными рамками и т. д.

"Но есть моменты, которые, с моей точки зрения, вряд ли смогут сыграть значительную роль. Это, например, привлечение иностранцев. Я в эту историю верю очень мало. Но, возможно, я просто настроен пессимистично", — отметил комкор.

По мнению Билецкого, Украине не удастся привлечь к такой сложной войне мотивированных иностранцев в том количестве, которое было озвучено – половину состава пехоты.

"Мне кажется, гораздо проще двигаться к роботизации войны и частичной замене роли пехоты — то есть заменить эту половину наземными роботизированными комплексами", — подчеркнул он.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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Автор: 

иностранец (531) реформы (3933) военнослужащие (6526) Билецкий Андрей (280) рекрутинг (160) НРК наземный роботизированный комплекс (138)
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Армія роботів - негуйово
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15.06.2026 20:40 Ответить
Армия дроидов. "В далекой, далекой галактике..."(с).
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15.06.2026 20:44 Ответить
А за чий рахунок буде бенкет?
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15.06.2026 20:44 Ответить
Ну а українців можна хапати на вулиці і кидати в піхоту, їх не шкода , вони безкоштовні, дарма що сзч вже десь 300+тис але вперто і по тупому продовжуємо це робити 🤦
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15.06.2026 21:05 Ответить
Давайте замінимо половину армії Рембами! Ні, давайте роботами! Схоже на діалог у психлікарні.
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15.06.2026 21:11 Ответить
Они сами веря в то что чешут? Или это уже от отчаяния?
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15.06.2026 21:13 Ответить
 
 