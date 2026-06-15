Заменить половину пехоты иностранцами вряд ли удастся, проще заменить наземными роботизированными комплексами, — Билецкий
Командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий считает, что в анонсированной властями реформе армии есть положительные моменты.
Об этом он сказал в интервью журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Билецкий оценил реформу армии
По его словам, речь идет о финансовом обеспечении пехотных должностей, введении контрактов с конкретными временными рамками и т. д.
"Но есть моменты, которые, с моей точки зрения, вряд ли смогут сыграть значительную роль. Это, например, привлечение иностранцев. Я в эту историю верю очень мало. Но, возможно, я просто настроен пессимистично", — отметил комкор.
По мнению Билецкого, Украине не удастся привлечь к такой сложной войне мотивированных иностранцев в том количестве, которое было озвучено – половину состава пехоты.
"Мне кажется, гораздо проще двигаться к роботизации войны и частичной замене роли пехоты — то есть заменить эту половину наземными роботизированными комплексами", — подчеркнул он.
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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