Заменить половину пехоты иностранцами вряд ли удастся, проще заменить наземными роботизированными комплексами, — Билецкий

Командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий считает, что в анонсированной властями реформе армии есть положительные моменты.

Об этом он сказал в интервью журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Билецкий оценил реформу армии

По его словам, речь идет о финансовом обеспечении пехотных должностей, введении контрактов с конкретными временными рамками и т. д.

"Но есть моменты, которые, с моей точки зрения, вряд ли смогут сыграть значительную роль. Это, например, привлечение иностранцев. Я в эту историю верю очень мало. Но, возможно, я просто настроен пессимистично", — отметил комкор.

По мнению Билецкого, Украине не удастся привлечь к такой сложной войне мотивированных иностранцев в том количестве, которое было озвучено – половину состава пехоты.

"Мне кажется, гораздо проще двигаться к роботизации войны и частичной замене роли пехоты — то есть заменить эту половину наземными роботизированными комплексами", — подчеркнул он.

Читайте также: Латвия передала Третьему армейскому корпусу 14 бронированных машин CVRT

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте также: Третий армейский корпус остановил наступление противника и стабилизировал фронт на самом длинном участке ЛБЗ, - заместитель начальника штаба Новицкий