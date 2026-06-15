Латвия передала Третьему армейскому корпусу 14 бронированных машин CVRT

На прошлой неделе Украину посетил министр обороны Латвии Райвис Мелнис, который встретился с командующим Третьим армейским корпусом, бригадным генералом Андреем Билецким.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время визита латвийская сторона официально передала корпусу 14 боевых машин CVRT. Передача техники состоялась в присутствии журналистов.

Это бронемашины британского семейства гусеничных, которое было создано еще в 1970-х годах. Они построены на унифицированном шасси, но имеют различное назначение: это боевые машины пехоты с башенным вооружением, командно-штабная машина, бронетранспортер и медицинская эвакуационная машина.

Министр обороны Латвии отметил, что принял решение передать еще одну партию техники 3-му АК, чтобы обеспечить украинских военных мобильностью, огневой мощью и защитой для выполнения их задач.

"Надеюсь, эта техника найдет правильное применение в борьбе с противником. Латвия стояла, стоит и будет стоять вместе с Украиной. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в защите ее целостности и свободы", — подчеркнул он.

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В свою очередь командир Третьего армейского корпуса сообщил, что помощь от Латвии поступает вовремя и является ценной.

"Латвия — это небольшая страна, но это страна с огромным сочувствием, с огромным сердцем, которая чрезвычайно много делает для Украины в такой тяжелый момент. По объему латвийская помощь не уступает крупным странам Европы. Те машины, которые в прошлый раз передавала латвийская сторона, имеют непростые боевые успехи, но они уже освободили километры украинской территории. Надеюсь, мы скоро сможем обнародовать эту информацию. Также хочу сказать, что мало кто из стран НАТО учится и серьезно относится к опыту украинско-российской войны, как это делает латвийская армия. Они, действительно, в этом лидеры. То есть наше сотрудничество заключается не только в помощи Латвии, но и в совместных штабных учениях, оценке опыта, в постоянном обмене этим опытом, который, я надеюсь, им не понадобится, но будет точно полезен. Сегодня наш восточный сосед делает наши страны союзниками и друзьями", — отметил Билецкий.

В знак благодарности и дружбы он подарил Мелнису картину с изображением выдающегося латвийского военачальника в форме главы армии Петериса Радзинша, а также документы, подписанные его рукой во время пребывания в Украине. Ведь Радзиньша служил в армии Украинского государства гетмана Скоропадского, впоследствии — в Армии УНР под командованием Симона Петлюры, а по возвращении домой участвовал в войне за независимость Латвии.

В свою очередь, латвийский министр подарил комкору памятную монету, черный хлеб и нож ручной работы, отметив, что знаком с коллекцией ножей Билецкого.

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