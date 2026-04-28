Латвия передаст дополнительные боевые бронемашины CVR(T) Украине

Латвия приняла решение передать Украине дополнительные боевые бронемашины типа CVR(T).

Об этом сообщила глава МИД Байба Браже, передает Цензор.НЕТ.

"Военная поддержка Украины со стороны Латвии составила 0,3% ВВП в 2025 году. Мы продолжим заботиться о том, чтобы Украина имела сильную позицию на поле боя, поскольку это приближает возможность достижения мира за столом переговоров", - отметила она.

Министр обороны Латвии Спрудс заявил, что в 2026 году уровень помощи Украине составит 0,25% ВВП.

"Поддерживаем борьбу Украины против российской агрессии и будем продолжать это делать столько, сколько понадобится", - отметил он, добавив, что передача этих бронированных машин не повлияет на оперативные возможности армии Латвии.

Что известно о бронетранспортере CVR(T)

Относится к числу самых скоростных гусеничных боевых машин своего времени. Находится на вооружении Британской армии, использовался в Фолклендской войне, войнах в Персидском заливе и Афганистане, а также в ряде миротворческих операций.

Combat Vehicle Reconnaissance (CVR(T)) - серия боевых бронированных машин, впервые разработанных в Великобритании в 1960-е годы компанией Alvis с целью заменить в эксплуатации предыдущую разработку той же фирмы - бронеавтомобиль "Саладин".

Модификации CVR(T) включают, в частности, легкие танки "Скорпион" и "Симитар", бронетранспортер "Спартан", самоходную противотанковую ракетную установку "Страйкер" и командно-штабную машину "Султан".

Все модификации CVR(T) имеют однотипную подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони. Всего на вооружение британских вооруженных сил и армий других стран поступило более 3500 машин этого класса.

Эта бронированная техника предназначена для военных операций по уничтожению живой силы (пехоты) противника. За время существования эти машины неоднократно модифицировались. Например, одна из модификаций включала установку противокумулятивных экранов для улучшения защиты от РПГ-7, системы внешнего охлаждения, улучшение брони.

