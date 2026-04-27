Кубилюс: Украинцы должны предоставить четкий план, что нужно для победы и сколько это будет стоить
При планировании помощи Украине ЕС должен перейти от формулы "мы будем с Украиной столько, сколько нужно" к принципу "мы будем с Украиной до тех пор, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир".
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Необходимость четкого плана
Кубилюс отметил, что сторонам нужна четкая согласованная стратегия, где украинская сторона "должна предоставить четкий план, что им нужно для победы и сколько это будет стоить".
"И ЕС, и все их партнеры должны представить, как финансировать такой план. Очевидно, что это будет стоить дороже, чем мы предоставляем до сих пор, но нам нужно помнить, что не предоставление такой поддержки Украине обойдется гораздо дороже. Прежде всего, для Европы, а не только для Украины", — сказал еврокомиссар.
По его словам, именно такое послание должна направить конференция URC 2026(Конференция по вопросам восстановления Украины, — ред.) всему миру, поскольку любая стратегия восстановления Украины не будет иметь смысла без европейского плана достижения справедливого мира.
Вторым стратегическим приоритетом Кубилюс назвал "интеграцию Украины как жизненно важный интерес Европейского Союза". Он отметил, что процесс восстановления будет тесно связан с получением Украиной полноправного членства в блоке.
Процветание Украины
Напомним, что также европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что Украина способна в перспективе 20-25 лет достичь значительного экономического роста и стать новым "экономическим тигром" Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, як з часом трансформуватиметься вже ця формула?
Що на це скаже пан Кубілюс?
Отже Кубілюс записуй....
Потрібно
1) 20 корпусів піхоти
2)5000 балістичних ракет
3)350 винищувачів 4++/5Gen з пілотами
4)50 комплексів Sampt NG/Patriot PAC3
5)5 THAAD/ARROW3
І тоді оце все буде "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру Джерело: https://censor.net/ua/n4000216"
І да, коли він скакав на сцені, то нікого не хвилювало нарік він, чи ні. Але вибрати верховним головнокомадувачем країни, яка перебуває у стані війни з москвою чувачка, якого там же у москві купила собі на тєлєканал пара компрадорів для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни - це треба виборцю мати повну відсутність будь-якого логічного мислення. Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд.
Вже ***** вам надавав такий план, ви повірили і де він тепер?
Якби не масовість і майстерність в FPV, зброї якої ніхто не передбачав, з всією західною допомогою фронт був б вже далеко на захід від сьогоднішого.
А цілі Федоровим і Мадяром вже озвучені: значно збільшити частку збиття повітряних цілей, вбивати більше особового складу армії орків, що атаки зупинились чи рашка почала масову мобілізацію, нарощування стратегічних ударів вглиб рашки.
Не прикидуйтесь дукачками, конкретні цілі є, результат покращується, давайте башляште
Пункт 2 - Читай пункт 1
Пункт 3 - Після першого все інше дрібниці, бо стане в рази дешевше.
какая ***** перемога. помогите мир подписать.