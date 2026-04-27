Кубилюс: Украинцы должны предоставить четкий план, что нужно для победы и сколько это будет стоить

Кубилюс: Украина должна представить четкую смету победы

При планировании помощи Украине ЕС должен перейти от формулы "мы будем с Украиной столько, сколько нужно" к принципу "мы будем с Украиной до тех пор, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир".

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Необходимость четкого плана 

Кубилюс отметил, что сторонам нужна четкая согласованная стратегия, где украинская сторона "должна предоставить четкий план, что им нужно для победы и сколько это будет стоить".

"И ЕС, и все их партнеры должны представить, как финансировать такой план. Очевидно, что это будет стоить дороже, чем мы предоставляем до сих пор, но нам нужно помнить, что не предоставление такой поддержки Украине обойдется гораздо дороже. Прежде всего, для Европы, а не только для Украины", — сказал еврокомиссар.

По его словам, именно такое послание должна направить конференция URC 2026(Конференция по вопросам восстановления Украины, — ред.) всему миру, поскольку любая стратегия восстановления Украины не будет иметь смысла без европейского плана достижения справедливого мира.

Вторым стратегическим приоритетом Кубилюс назвал "интеграцию Украины как жизненно важный интерес Европейского Союза". Он отметил, что процесс восстановления будет тесно связан с получением Украиной полноправного членства в блоке.

Читайте также: Первый транш из пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро Украина направит на внутреннее оборонное производство, - Зеленский

Процветание Украины

Напомним, что также европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что Украина способна в перспективе 20-25 лет достичь значительного экономического роста и стать новым "экономическим тигром" Европы.

Читайте также: Первый транш из €90 млрд от Евросоюза Украина направит на дроны и энергетику, — Зеленский

помощь (8282) Евросоюз (17998) Кубилюс Андрюс (104)
Топ комментарии
+15
Свідомі українці теж хочуть почути план,а натомість якась гундосня про гарантії беспеки і незламність
27.04.2026 17:51 Ответить
+11
А шо тут надсекретного.
Отже Кубілюс записуй....

Потрібно

1) 20 корпусів піхоти
2)5000 балістичних ракет
3)350 винищувачів 4++/5Gen з пілотами
4)50 комплексів Sampt NG/Patriot PAC3
5)5 THAAD/ARROW3

І тоді оце все буде "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру Джерело: https://censor.net/ua/n4000216"
27.04.2026 18:03 Ответить
+10
Невже шашличної потужності не достатньо? Ти Ви подивіться якій в нас кра івий прізідєнт. Чи Вам на піаніно зіграти?
27.04.2026 17:53 Ответить
Свідомі українці теж хочуть почути план,а натомість якась гундосня про гарантії беспеки і незламність
27.04.2026 17:51 Ответить
Свідомих ес шо устраивает то выходят на протест за отставку ишака. А пока я вижу только писи и каки в комментариях 24.7
показать весь комментарий
27.04.2026 19:02 Ответить
Невже шашличної потужності не достатньо? Ти Ви подивіться якій в нас кра івий прізідєнт. Чи Вам на піаніно зіграти?
27.04.2026 17:53 Ответить
Всього і побільше, що незрозуміло?
27.04.2026 17:55 Ответить
"ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру"

Цікаво, як з часом трансформуватиметься вже ця формула?
27.04.2026 17:55 Ответить
"Зірка смерті" потрібна,Кубілюс-це саме твій профіль! Немає?! То заткнись
27.04.2026 17:56 Ответить
Дах зірвало, махатєль?
27.04.2026 18:15 Ответить
ЛЮДИ. НАМ ТРЕБА ЛЮДИ. Бо Українська нація яка в 6 раз менша за РФ НЕ ВИТЯГУЄ.
27.04.2026 17:58 Ответить
Кубілюс наївний хлопчик. в планах зебидла -перемога на користь хйла.
27.04.2026 17:59 Ответить
Цікаво, як це можливо порахувати?
27.04.2026 18:00 Ответить
Канцлер Німеччини припустив можливість укладення мирного договору між Росією та Україною, який міститиме територіальні поступки, а отже, вимагатиме проведення загальноукраїнського референдуму. Джерело: https://censor.net/ua/n4000190
Що на це скаже пан Кубілюс?
27.04.2026 18:01 Ответить
А шо тут надсекретного.
Отже Кубілюс записуй....

Потрібно

1) 20 корпусів піхоти
2)5000 балістичних ракет
3)350 винищувачів 4++/5Gen з пілотами
4)50 комплексів Sampt NG/Patriot PAC3
5)5 THAAD/ARROW3

І тоді оце все буде "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру Джерело: https://censor.net/ua/n4000216"
27.04.2026 18:03 Ответить
Або просто вступ європейських країн у війну проти Москви. Бо це в їхніх інтересах також.
27.04.2026 18:05 Ответить
А відмичку від НАТО? Чи сам ізготовите?
27.04.2026 18:26 Ответить
Відмичку не потрібно коли є мост і двері відчинені!
27.04.2026 18:29 Ответить
Заходьте і беріть усього, що треба. Тільки розписку залиште.
27.04.2026 18:35 Ответить
1000 Томагавків і 500 Таурасів в рік можете поставити ?
27.04.2026 18:05 Ответить
Плани у зелених покидьків дуже прості , завозити білий план для містера всесвіту і безкінечно подовжувати воєнний стан, все! І будуть вони (не ви) жити своє найкраще життя..
27.04.2026 18:06 Ответить
ну ответ на прямой вопрос - ответ прямой- европейские войска заходят на границы белоруси , приднестровья , и защищают там европу , все арсеналы европы - в распоряжение генштаба Украины , и будем побеждать , готовы? нет? - ну так и не пиз ...е лишнего.
27.04.2026 18:07 Ответить
Уполномочєний пріплюснутих діваном нєізвєстного брєнда?!🙄
27.04.2026 18:23 Ответить
для перемоги треба було зброю у нормальних кількостях із самого початку давати, а не гомеопатичними кількостями для "щеплень" кацапської армії декількома танками, п'ятьма хаймарсами і дюжиною М777. А тепер вже пізно, війна стала інша, і інвойс для вас виріс на пару порядків.
27.04.2026 18:07 Ответить
Для початку не потрібно було нарка квартального обирати.Готувати країну до захисту.Нагадати,як квартальний нарк готував країну та відмовлявся до останнього від допомоги озброєнням?
27.04.2026 18:13 Ответить
це вже не справа Кубілюса, а питаня до виборців в Україні. І якщо йти за вашою логікою, то для початку не потрібно було кравчука обирати, тоді і наріка не було би. Нагадати як виборці голосували восени 91-го?
27.04.2026 18:20 Ответить
Проголосували за незалежний срср. Але сказати шо зараз нарід порозумнішав -теж не виходить.
27.04.2026 18:24 Ответить
проголосували за секретаря ЦК КПУ кравчука.
27.04.2026 18:28 Ответить
За моєю логікою обрати нарка під час війни було найдурнішим в історії і не тільки Украни.
27.04.2026 18:27 Ответить
у суспільстві кількість довбойобів які не в змозі послуговуватись формальною логікою - величина більш-менш стала, з невеликими флуктуаціями залежно від суспільних катаклізмів (воєн, пандемій, економічних криз тощо).
І да, коли він скакав на сцені, то нікого не хвилювало нарік він, чи ні. Але вибрати верховним головнокомадувачем країни, яка перебуває у стані війни з москвою чувачка, якого там же у москві купила собі на тєлєканал пара компрадорів для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни - це треба виборцю мати повну відсутність будь-якого логічного мислення. Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд.
27.04.2026 18:47 Ответить
План у адміністрації зєлєнского один - доїти гоїв до нестями. Звідси, потрібно для початку повністю витиснути корумповану банду зєлєнскіх-міндічєй-умєрових-єрмаків з усіх державних інституцій України. Лише тоді зявиться можливість отримати обєктивну інформацію стосовно потреб, наявних ресурсів і можливість обєктивного обгрунтування та планування того що необхідно для повної деокупації.
27.04.2026 18:08 Ответить
ооооо, у кагала планов победы немеряно, представят
27.04.2026 18:27 Ответить
Многие хотели бы увидеть этот план. Наверное он есть, но общественности его пока показывать не рискуют.
27.04.2026 18:32 Ответить
Який можна надати реальний план Перемоги?
Вже ***** вам надавав такий план, ви повірили і де він тепер?
Якби не масовість і майстерність в FPV, зброї якої ніхто не передбачав, з всією західною допомогою фронт був б вже далеко на захід від сьогоднішого.
А цілі Федоровим і Мадяром вже озвучені: значно збільшити частку збиття повітряних цілей, вбивати більше особового складу армії орків, що атаки зупинились чи рашка почала масову мобілізацію, нарощування стратегічних ударів вглиб рашки.
Не прикидуйтесь дукачками, конкретні цілі є, результат покращується, давайте башляште
27.04.2026 18:34 Ответить
Так у лідора цих планів перемоги був цілий стос, чи вже забули всі.
27.04.2026 18:36 Ответить
27.04.2026 18:39 Ответить
Українці у 2019 делегували свої повноваження неукраїнцям.
27.04.2026 18:47 Ответить
Після слів що їм потрібно потужне правительство далі не читали, відразу почали рахувати які відкати, кому і скільки потрібно
27.04.2026 18:50 Ответить
Видає душок совковий . Був колись громадянином сесесері. Тим паче економіка прибалтів зав'язана багато із рашкою. Як казали у Римі ,, гроші не пахнуть,,.
27.04.2026 18:53 Ответить
Нужно было не жевать сопли в 22 п предоставить все что нужно вовремя. И русня бежала бы пятки сверкали. А если не предоставили значит это было выгодно. А эти сказки для дебилов оставьте себе
27.04.2026 19:06 Ответить
Все просто - вистачить десь 20-30 ракет "томагавк" і коштує це ~ 100 млн$ ... от і все .
27.04.2026 19:37 Ответить
Пункт 1 - купіть у нас потужного шустряка. Дешево віддамо, навіть задарма, бо нам ніяких грошей не вистачить щоб тільки його зі свитою утримувати, про перемогу й мови нема.
Пункт 2 - Читай пункт 1
Пункт 3 - Після першого все інше дрібниці, бо стане в рази дешевше.
27.04.2026 20:48 Ответить
Ішак не збирався і не збирається перемагати. Тож, ніякого плану не було і не буде. Чмо усе робить, аби так "воювати" і надалі. Бо тільки продовження війни гарантує цьому мудаку подальше існування при владі та уникати покарання за свої численні злочини.
27.04.2026 21:10 Ответить
боже, какой конченный.

какая ***** перемога. помогите мир подписать.
27.04.2026 22:23 Ответить
 
 