Кубилюс: Украинцы должны предоставить четкий план, что нужно для победы и сколько это будет стоить

При планировании помощи Украине ЕС должен перейти от формулы "мы будем с Украиной столько, сколько нужно" к принципу "мы будем с Украиной до тех пор, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир".

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Необходимость четкого плана

Кубилюс отметил, что сторонам нужна четкая согласованная стратегия, где украинская сторона "должна предоставить четкий план, что им нужно для победы и сколько это будет стоить".

"И ЕС, и все их партнеры должны представить, как финансировать такой план. Очевидно, что это будет стоить дороже, чем мы предоставляем до сих пор, но нам нужно помнить, что не предоставление такой поддержки Украине обойдется гораздо дороже. Прежде всего, для Европы, а не только для Украины", — сказал еврокомиссар.

По его словам, именно такое послание должна направить конференция URC 2026(Конференция по вопросам восстановления Украины, — ред.) всему миру, поскольку любая стратегия восстановления Украины не будет иметь смысла без европейского плана достижения справедливого мира.

Вторым стратегическим приоритетом Кубилюс назвал "интеграцию Украины как жизненно важный интерес Европейского Союза". Он отметил, что процесс восстановления будет тесно связан с получением Украиной полноправного членства в блоке.

Процветание Украины

Напомним, что также европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что Украина способна в перспективе 20-25 лет достичь значительного экономического роста и стать новым "экономическим тигром" Европы.

