Первый транш из пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро Украина направит на внутреннее оборонное производство, - Зеленский
Украина планирует направить средства из первого транша европейского пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро на развитие внутреннего производства для защиты страны.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Внутреннее производство
"Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Это дроны и все направление miltech", - отметил президент.
Защита энергетики
По словам Зеленского, второе – это энергетика. Он подчеркнул, что до следующей зимы нужно максимально защитить все, что возможно.
"Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем выделить из центрального бюджета. Финансирование будет происходить, в частности, из этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики", - рассказал он.
Президент отметил, что этот вопрос обсуждался на встречах с европейскими лидерами на Кипре.
Поставки дизельного топлива
Также он рассказал о встречах на Ближнем Востоке, где были достигнуты различные договоренности, в частности в сфере энергетики.
По словам Зеленского, сейчас Украина потребляет дизельного топлива в разы больше, чем многие другие страны. Одна из причин – война. В то же время он подчеркнул, что у нашей армии дефицита дизельного топлива нет. Есть дизельное топливо и для функционирования экономики – для аграрных производителей, гражданского транспорта.
"И этот объем необходимого Украине дизельного топлива не просто откуда-то берется – у нас есть договоренности с Ближним Востоком. Также мы открыли направление Кавказа, в частности для того, чтобы обеспечить дизельное топливо для гражданских. То есть у нас есть несколько стран, которые нам помогают и гарантируют стабильность поставок нашим людям. Мы благодарны каждой из этих стран, и именно так строим сотрудничество, чтобы были взаимные достижения и укрепление для Украины", – рассказал президент.
Что предшествовало?
Послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
