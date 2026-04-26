Новости Помощь Украине от Европы
1 859 24

Первый транш из пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро Украина направит на внутреннее оборонное производство, - Зеленский

Зеленский о первом транше от ЕС

Украина планирует направить средства из первого транша европейского пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро на развитие внутреннего производства для защиты страны.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Внутреннее производство

"Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Это дроны и все направление miltech", - отметил президент.

Защита энергетики

По словам Зеленского, второе – это энергетика. Он подчеркнул, что до следующей зимы нужно максимально защитить все, что возможно.

"Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем выделить из центрального бюджета. Финансирование будет происходить, в частности, из этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики", - рассказал он.

Президент отметил, что этот вопрос обсуждался на встречах с европейскими лидерами на Кипре.

Поставки дизельного топлива

Также он рассказал о встречах на Ближнем Востоке, где были достигнуты различные договоренности, в частности в сфере энергетики.

По словам Зеленского, сейчас Украина потребляет дизельного топлива в разы больше, чем многие другие страны. Одна из причин – война. В то же время он подчеркнул, что у нашей армии дефицита дизельного топлива нет. Есть дизельное топливо и для функционирования экономики – для аграрных производителей, гражданского транспорта.

"И этот объем необходимого Украине дизельного топлива не просто откуда-то берется – у нас есть договоренности с Ближним Востоком. Также мы открыли направление Кавказа, в частности для того, чтобы обеспечить дизельное топливо для гражданских. То есть у нас есть несколько стран, которые нам помогают и гарантируют стабильность поставок нашим людям. Мы благодарны каждой из этих стран, и именно так строим сотрудничество, чтобы были взаимные достижения и укрепление для Украины", – рассказал президент.

Что предшествовало?

Послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

Зеленский Владимир оборона помощь энергетика
Внутрішнє оборонне виробництво це г+г, Інтер-на-цвинтар, зєлємарафон, та 95 квартал - 600млн.
26.04.2026 16:41 Ответить
Міндіч із Цукерманом не схвалять. Та й Єрмак теж...
26.04.2026 16:43 Ответить
чому? це вони й є. на фламінго гроші підуть.
26.04.2026 16:47 Ответить
Ото хіба шо на "фламінго".
26.04.2026 16:55 Ответить
Точно! Ані грошей,ані виробництва!
26.04.2026 16:43 Ответить
Ну і "міндічам" теж потрібно харчуватись🤮🤡
26.04.2026 16:44 Ответить
на фламіндічі.. жесть !

Оманська Гнида у всій красі
26.04.2026 16:46 Ответить
буратінка, а хіба твої шашлики захищають Державу гірше, аніж ППО? Кацапня розвалила "усього навсього" пів країни.
26.04.2026 16:50 Ответить
Геть мудака! П... ж цього дебілоїда пішла вже на восьмий рік.
26.04.2026 17:02 Ответить
Ну і на потужню бусифікацію, дарма що нікого хапати .
26.04.2026 17:10 Ответить
Всі вже здогадалися що це за «внутрішнє виробництво».
26.04.2026 17:13 Ответить
Касьянов написав Березі, що Зелемського кожного року на 9 травня прохав дозволити атакувати Москву, на що наш Бубочко потужно срав у штани. П.С. Про парадокс 9 травня я знав і без Касьянова. Як і те, що зелемська гніда допомогла Путіну придушити повстання Прігожина.
26.04.2026 17:26 Ответить
А як саме допоміг ?
26.04.2026 17:30 Ответить
Потужне тріпло
26.04.2026 17:28 Ответить
А прокурорам на пенсії звідки брати гроші.
26.04.2026 17:32 Ответить
Просрочений с міндічами і дерьмака мародерять 90 відсотків
26.04.2026 17:39 Ответить
І чого воно розкукарікалось? Всеодно живих грошей йому ніхто не дасть, а витратять на закупівлю зброї для нас. Навряд, що її купуватимуть у штілерманів.
26.04.2026 17:40 Ответить
На наступний етер, Шательман(представник древнього народу), прийде в золотих туфлях...
26.04.2026 17:54 Ответить
Нелітаючі дрони арахламідії?
невибухаючі міни?
хламіндічі?
26.04.2026 17:57 Ответить
Війна й злидні безкінечні
26.04.2026 18:46 Ответить
В першу чергу поліції треба підняти зарплати. На їхніх плечах тримається тил.
26.04.2026 19:05 Ответить
Тобто у свої кишенькові Файрпойнти.
26.04.2026 19:06 Ответить
Військові, ви навіть ні на що не зазіхайте - все буде розкрадено - жодного центу зеленский не віддасть на збереження життів українців. Ви головне рейтинги йьому підвищуйте та йдіть здихати.
26.04.2026 19:22 Ответить
Міндіч-дрони наше усьо!
26.04.2026 23:02 Ответить
 
 