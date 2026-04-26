Перший транш із пакета підтримки ЄС у 90 мдрд євро Україна спрямує на внутрішнє оборонне виробництво, - Зеленський
Україна планує спрямувати кошти від першого траншу європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро на внутрішнє виробництво для захисту країни.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Внутрішнє виробництво
"Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро ми будемо спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Це дрони та весь напрямок miltech", - зазначив президент.
Захист енергетики
За словами Зеленського, друге – це енергетика. Він наголосив, що до наступної зими потрібно максимально захистити все, що можливо.
"Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів. Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики", - розповів він.
Президент зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічах з європейськими лідерами на Кіпрі.
Постачання дизеля
Також він розповів про зустрічі на Близькому Сході, де було досягнуто різних домовленостей, зокрема в галузі енергетики.
За словами Зеленського, зараз Україна споживає дизеля в рази більше, ніж багато інших країн. Одна з причин – війна. Водночас він наголосив, що в нашої армії дефіциту з дизелем немає. Є дизель і для функціонування економіки – для аграрних виробників, цивільного транспорту.
"І цей обсяг необхідного Україні дизеля не просто звідкись береться – у нас є домовленості з Близьким Сходом. Також ми відкрили напрямок Кавказу, зокрема для того, щоб забезпечити дизель для цивільних. Тобто у нас є кілька країн, які нам допомагають і гарантують стабільність постачання нашим людям. Ми вдячні кожній з цих країн, і саме так будуємо співпрацю, щоб були взаємні досягнення та посилення для України", - розповів президент.
Що передувало?
Посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.
23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
