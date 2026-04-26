1 818 24

Перший транш із пакета підтримки ЄС у 90 мдрд євро Україна спрямує на внутрішнє оборонне виробництво, - Зеленський

Зеленський про перший транш від ЄС

Україна планує спрямувати кошти від першого траншу європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро на внутрішнє виробництво для захисту країни.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Внутрішнє виробництво

"Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро ми будемо спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Це дрони та весь напрямок miltech", - зазначив президент.

Захист енергетики

За словами Зеленського, друге – це енергетика. Він наголосив, що до наступної зими потрібно максимально захистити все, що можливо.

"Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів. Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики", - розповів він.

Президент зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічах з європейськими лідерами на Кіпрі.

Постачання дизеля

Також він розповів про зустрічі на Близькому Сході, де було досягнуто різних домовленостей, зокрема в галузі енергетики.

За словами Зеленського, зараз Україна споживає дизеля в рази більше, ніж багато інших країн. Одна з причин – війна. Водночас він наголосив, що в нашої армії дефіциту з дизелем немає. Є дизель і для функціонування економіки – для аграрних виробників, цивільного транспорту.

"І цей обсяг необхідного Україні дизеля не просто звідкись береться – у нас є домовленості з Близьким Сходом. Також ми відкрили напрямок Кавказу, зокрема для того, щоб забезпечити дизель для цивільних. Тобто у нас є кілька країн, які нам допомагають і гарантують стабільність постачання нашим людям. Ми вдячні кожній з цих країн, і саме так будуємо співпрацю, щоб були взаємні досягнення та посилення для України", - розповів президент.

Що передувало?

Посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

26.04.2026 16:41 Відповісти
Всі вже здогадалися що це за «внутрішнє виробництво».
26.04.2026 17:13 Відповісти
26.04.2026 16:47 Відповісти
Внутрішнє оборонне виробництво це г+г, Інтер-на-цвинтар, зєлємарафон, та 95 квартал - 600млн.
26.04.2026 16:41 Відповісти
Міндіч із Цукерманом не схвалять. Та й Єрмак теж...
26.04.2026 16:43 Відповісти
чому? це вони й є. на фламінго гроші підуть.
26.04.2026 16:47 Відповісти
Ото хіба шо на "фламінго".
26.04.2026 16:55 Відповісти
Точно! Ані грошей,ані виробництва!
26.04.2026 16:43 Відповісти
Ну і "міндічам" теж потрібно харчуватись🤮🤡
26.04.2026 16:44 Відповісти
на фламіндічі.. жесть !

Оманська Гнида у всій красі
26.04.2026 16:46 Відповісти
буратінка, а хіба твої шашлики захищають Державу гірше, аніж ППО? Кацапня розвалила "усього навсього" пів країни.
26.04.2026 16:50 Відповісти
Геть мудака! П... ж цього дебілоїда пішла вже на восьмий рік.
26.04.2026 17:02 Відповісти
Ну і на потужню бусифікацію, дарма що нікого хапати .
26.04.2026 17:10 Відповісти
Всі вже здогадалися що це за «внутрішнє виробництво».
26.04.2026 17:13 Відповісти
Касьянов написав Березі, що Зелемського кожного року на 9 травня прохав дозволити атакувати Москву, на що наш Бубочко потужно срав у штани. П.С. Про парадокс 9 травня я знав і без Касьянова. Як і те, що зелемська гніда допомогла Путіну придушити повстання Прігожина.
26.04.2026 17:26 Відповісти
А як саме допоміг ?
26.04.2026 17:30 Відповісти
Потужне тріпло
26.04.2026 17:28 Відповісти
А прокурорам на пенсії звідки брати гроші.
26.04.2026 17:32 Відповісти
Просрочений с міндічами і дерьмака мародерять 90 відсотків
26.04.2026 17:39 Відповісти
І чого воно розкукарікалось? Всеодно живих грошей йому ніхто не дасть, а витратять на закупівлю зброї для нас. Навряд, що її купуватимуть у штілерманів.
26.04.2026 17:40 Відповісти
На наступний етер, Шательман(представник древнього народу), прийде в золотих туфлях...
26.04.2026 17:54 Відповісти
Нелітаючі дрони арахламідії?
невибухаючі міни?
хламіндічі?
26.04.2026 17:57 Відповісти
Війна й злидні безкінечні
26.04.2026 18:46 Відповісти
В першу чергу поліції треба підняти зарплати. На їхніх плечах тримається тил.
26.04.2026 19:05 Відповісти
Тобто у свої кишенькові Файрпойнти.
26.04.2026 19:06 Відповісти
Військові, ви навіть ні на що не зазіхайте - все буде розкрадено - жодного центу зеленский не віддасть на збереження життів українців. Ви головне рейтинги йьому підвищуйте та йдіть здихати.
26.04.2026 19:22 Відповісти
Міндіч-дрони наше усьо!
26.04.2026 23:02 Відповісти
 
 