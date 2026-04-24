Кредит ЄС дозволить закупити ракети Patriot для України, - Стефанішина

Україна отримає ресурс на ракети Patriot завдяки кредиту ЄС

Євросоюз розблокував кредит для України, що дає змогу профінансувати закупівлю ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному заявила посол України у США Ольга Стефанішина.

Вона зазначила,  що відсутність коштів була однією з перепон, щоб Міністерство оборони США (Пентагон) ухвалило рішення щодо цих ракет. Наразі, за словами Стефанішиної, серед партнерів України триває координація зусиль для мобілізації ресурсу на закупівлю систем PAC-3.

"Вже є зараз рішення про виділення кредиту у 90 млрд [євро]. Це означає, що вивільняється певний ресурс, який дозволить профінансувати саме цю конкретну ініціативу, яка стосується PAC-3", – заявила дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про розблокування кредиту для України та санкцій проти РФ: Глухий кут подолано

За її словами, йдеться про масштабну закупівлю, яку ініціювала Україна.

Причини затримок і поточний статус

Стефанішина пояснила, що раніше рішення не ухвалювали через глобальні геополітичні фактори, зокрема загострення на Близькому Сході, що вплинуло на доступність фінансування.

Водночас зараз з’являється можливість "хоча б довгостроково сформувати зобов’язання", оскільки остаточні рішення щодо продажу PAC-3 ухвалює Пентагон.

Більша частина пільгового кредиту - близько 60 млрд євро - передбачена на оборонні потреби України:

  • Загальна сума буде доступна протягом 2026-2027 років;
  • Погашення кредиту передбачене після отримання Україною репарацій від Росії.

Що передувало?

Посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

23 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості

+5
А харчів для бійців 14-ї бригади ???!!!
показати весь коментар
24.04.2026 08:56 Відповісти
+3
Спочатку марахвон, а бійці вже й так звикли.
І взагалі то було вороже іпсо, створене ШІ.
А веніславський, той взагалі заявить, що це не масове явище, не варто хвилюватися.
показати весь коментар
24.04.2026 09:06 Відповісти
+1
а ще надіслати двушечку на мацкву....і не одну
показати весь коментар
24.04.2026 08:58 Відповісти
