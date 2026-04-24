Кредит ЕС позволит закупить ракеты Patriot для Украины, - Стефанишина

Украина получит средства на ракеты Patriot благодаря кредиту ЕС

Евросоюз разблокировал кредит для Украины, что позволяет профинансировать закупку ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспильному заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Она отметила, что отсутствие средств было одним из препятствий для принятия Министерством обороны США (Пентагоном) решения по этим ракетам. Сейчас, по словам Стефанишиной, среди партнеров Украины продолжается координация усилий по мобилизации ресурсов на закупку систем PAC-3.

"Уже есть решение о выделении кредита в размере 90 млрд [евро]. Это означает, что высвобождается определенный ресурс, который позволит профинансировать именно эту конкретную инициативу, касающуюся PAC-3", – заявила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о разблокировании кредита для Украины и санкциях против РФ: тупик преодолен

По ее словам, речь идет о масштабной закупке, которую инициировала Украина.

Причины задержек и текущий статус

Стефанишина пояснила, что ранее решение не принималось из-за глобальных геополитических факторов, в частности обострения ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на доступность финансирования.

В то же время сейчас появляется возможность "хотя бы долгосрочно сформировать обязательства", поскольку окончательные решения о продаже PAC-3 принимает Пентагон.

Большая часть льготного кредита - около 60 млрд евро - предусмотрена на оборонные нужды Украины:

  • Общая сумма будет доступна в течение 2026-2027 годов;
  • Погашение кредита предусмотрено после получения Украиной репараций от России.

Что предшествовало?

Послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон назвал кредит ЕС Украине важным сигналом решимости

Автор: 

Стефанишина Ольга (293) Patriot (440)
А харчів для бійців 14-ї бригади ???!!!
показать весь комментарий
24.04.2026 08:56 Ответить
Спочатку марахвон, а бійці вже й так звикли.
І взагалі то було вороже іпсо, створене ШІ.
А веніславський, той взагалі заявить, що це не масове явище, не варто хвилюватися.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:06 Ответить
Зеленський і його банда харчуються добре
і це основне , а бійці потерплять 😡
показать весь комментарий
24.04.2026 10:04 Ответить
Чумова! - так ракет ***** - араби вистріляли по Шахедах
показать весь комментарий
24.04.2026 08:57 Ответить
Тільки за умови, що на ракетах будуть фото стефанішиної, як воно цього вимагало від підпорядкованих їй колег, отримавши від ригоАНАЛІВ посаду в Секретаріаті КМУ!?!?! Лукаш, це лайно недарма заліпила до СЕКРЕТАРІАТУ КМУ??!?!?!….
показать весь комментарий
24.04.2026 09:22 Ответить
а ще надіслати двушечку на мацкву....і не одну
показать весь комментарий
24.04.2026 08:58 Ответить
Тільки хто ж їх вам продасть, коли кажуть, що самим треба?
показать весь комментарий
24.04.2026 08:59 Ответить
вони куплять і будуть роками чекати як в ф16 норвежскі чи які там.... гловне купити вкрасти і говорити що купили і вже ось ось перемоха
показать весь комментарий
24.04.2026 09:05 Ответить
вилізла, грошики почула
показать весь комментарий
24.04.2026 09:00 Ответить
Вона впевнена, що вже втікла від правосуддя.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:09 Ответить
а віддавати ти будеш своєю вагіною? дурепа
показать весь комментарий
24.04.2026 09:03 Ответить
Про які ракети йде мова , наші потужні зразу вбухали гроші в їх любимий телемарафет.
показать весь комментарий
24.04.2026 09:11 Ответить
як просувається кримінальна справа?
показать весь комментарий
24.04.2026 09:12 Ответить
Кредит ЄС дозволить закупити ракети Patriot для України

Впевнений, що ракети зачекають, є значно більш важливі закупи - вілли в Ніцці, кілька десятків майбахів та бентлі, золоті унітази для смердючих зелених дуп. Ну і, само собою, двушки на на москву ніхто не відміняв!
показать весь комментарий
24.04.2026 09:12 Ответить
Перекладаю:

- платити зараз
- націнка - найбільша за всю історію (дефіцит, ****);
- коли приїдуть? Дай боже, щоб встигли до кінця війни.

І тільки не кажіть про безвихідну ситуацію, "весь світ чекає петріоти". Коли це у шобло хоч щось було заздалегідь чи бодай під контролем...
показать весь комментарий
24.04.2026 09:14 Ответить
зеленые теперь месяц будут рассказывать куда они будут тратить евро деньги, помимо двушечек на москву
показать весь комментарий
24.04.2026 09:27 Ответить
SAMP-T європейські потрібно купувати!!! Ну як так!! Гроші дає Європа, а купувати - в США?
показать весь комментарий
24.04.2026 09:55 Ответить
А може, щоб впусту вихвалятись, пошукає, де ті Patriot тепер у вільній продажі? Чи вміння вистачає тільки роздавати красиві обіцянки.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:09 Ответить
О,вже й це непорозуміння влізло коментувати 90 лярдів
показать весь комментарий
24.04.2026 10:29 Ответить
Я вже здогадуюся, що на ці гроші наші можновладці по-накуплюють, барабанів та тертушок в укриття.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:30 Ответить
 
 