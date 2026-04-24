Кредит ЕС позволит закупить ракеты Patriot для Украины, - Стефанишина

Евросоюз разблокировал кредит для Украины, что позволяет профинансировать закупку ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспильному заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Она отметила, что отсутствие средств было одним из препятствий для принятия Министерством обороны США (Пентагоном) решения по этим ракетам. Сейчас, по словам Стефанишиной, среди партнеров Украины продолжается координация усилий по мобилизации ресурсов на закупку систем PAC-3.

"Уже есть решение о выделении кредита в размере 90 млрд [евро]. Это означает, что высвобождается определенный ресурс, который позволит профинансировать именно эту конкретную инициативу, касающуюся PAC-3", – заявила дипломат.

По ее словам, речь идет о масштабной закупке, которую инициировала Украина.

Причины задержек и текущий статус

Стефанишина пояснила, что ранее решение не принималось из-за глобальных геополитических факторов, в частности обострения ситуации на Ближнем Востоке, что повлияло на доступность финансирования.

В то же время сейчас появляется возможность "хотя бы долгосрочно сформировать обязательства", поскольку окончательные решения о продаже PAC-3 принимает Пентагон.

Большая часть льготного кредита - около 60 млрд евро - предусмотрена на оборонные нужды Украины:

Общая сумма будет доступна в течение 2026-2027 годов;

Погашение кредита предусмотрено после получения Украиной репараций от России.

Что предшествовало?

Послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

