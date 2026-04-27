Кубілюс: Українці повинні надати чіткий план, що їм потрібно для перемоги і скільки це коштуватиме

При плануванні допомоги Україні ЄС має перейти від формули "ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно" до принципу "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру".

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції "На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Необхідність чіткого плану

Кубілюс зазначив, що сторонам потрібна чітка узгоджена стратегія, де українська сторона "повинна надати чіткий план, що їм потрібно для перемоги і скільки це коштуватиме".

"І ЄС та всі їхні партнери повинні представити, як фінансувати такий план. Очевидно, що це коштуватиме дорожче, ніж ми надаємо досі, але нам потрібно пам'ятати, що ненадання такої підтримки Україні коштуватиме набагато дорожче. Перш за все, для Європи, не лише для України",- сказав єврокомісар.

За його словами, саме таке послання має надіслати конференція URC 2026 (Конференція з питань відновлення України, - ред.) всьому світу, оскільки будь-яка стратегія відбудови України не матиме сенсу без європейського плану досягнення справедливого миру.

Другим стратегічним пріоритетом Кубілюс назвав "інтеграцію України як життєво важливий інтерес Європейського Союзу". Він зауважив, що процес відбудови буде тісно пов’язаний із набуттям Україною повноправного членства у блоці.

Процвітання України

Нагадаємо, що також Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що Україна здатна в перспективі 20-25 років досягти значного економічного зростання та стати новим "економічним тигром" Європи.

