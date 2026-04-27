Кубілюс: Українці повинні надати чіткий план, що їм потрібно для перемоги і скільки це коштуватиме

Кубілюс: Україна має представити чіткий кошторис перемоги

При плануванні допомоги Україні ЄС має перейти від формули "ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно" до принципу "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру".

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції "На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Необхідність чіткого плану 

Кубілюс зазначив, що сторонам потрібна чітка узгоджена стратегія, де українська сторона "повинна надати чіткий план, що їм потрібно для перемоги і скільки це коштуватиме".

"І ЄС та всі їхні партнери повинні представити, як фінансувати такий план. Очевидно, що це коштуватиме дорожче, ніж ми надаємо досі, але нам потрібно пам'ятати, що ненадання такої підтримки Україні коштуватиме набагато дорожче. Перш за все, для Європи, не лише для України",- сказав єврокомісар.

За його словами, саме таке послання має надіслати конференція URC 2026 (Конференція з питань відновлення України, - ред.) всьому світу, оскільки будь-яка стратегія відбудови України не матиме сенсу без європейського плану досягнення справедливого миру.

Другим стратегічним пріоритетом Кубілюс назвав "інтеграцію України як життєво важливий інтерес Європейського Союзу". Він зауважив, що процес відбудови буде тісно пов’язаний із набуттям Україною повноправного членства у блоці.

Процвітання України

Нагадаємо, що також Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що Україна здатна в перспективі 20-25 років досягти значного економічного зростання та стати новим "економічним тигром" Європи.

Топ коментарі
+15
Свідомі українці теж хочуть почути план,а натомість якась гундосня про гарантії беспеки і незламність
27.04.2026 17:51 Відповісти
+11
А шо тут надсекретного.
Отже Кубілюс записуй....

Потрібно

1) 20 корпусів піхоти
2)5000 балістичних ракет
3)350 винищувачів 4++/5Gen з пілотами
4)50 комплексів Sampt NG/Patriot PAC3
5)5 THAAD/ARROW3

І тоді оце все буде "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру Джерело: https://censor.net/ua/n4000216"
27.04.2026 18:03 Відповісти
+10
Невже шашличної потужності не достатньо? Ти Ви подивіться якій в нас кра івий прізідєнт. Чи Вам на піаніно зіграти?
27.04.2026 17:53 Відповісти
Свідомі українці теж хочуть почути план,а натомість якась гундосня про гарантії беспеки і незламність
27.04.2026 17:51 Відповісти
Свідомих ес шо устраивает то выходят на протест за отставку ишака. А пока я вижу только писи и каки в комментариях 24.7
27.04.2026 19:02 Відповісти
Невже шашличної потужності не достатньо? Ти Ви подивіться якій в нас кра івий прізідєнт. Чи Вам на піаніно зіграти?
27.04.2026 17:53 Відповісти
Всього і побільше, що незрозуміло?
27.04.2026 17:55 Відповісти
"ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру"

Цікаво, як з часом трансформуватиметься вже ця формула?
27.04.2026 17:55 Відповісти
"Зірка смерті" потрібна,Кубілюс-це саме твій профіль! Немає?! То заткнись
27.04.2026 17:56 Відповісти
Дах зірвало, махатєль?
27.04.2026 18:15 Відповісти
ЛЮДИ. НАМ ТРЕБА ЛЮДИ. Бо Українська нація яка в 6 раз менша за РФ НЕ ВИТЯГУЄ.
27.04.2026 17:58 Відповісти
Кубілюс наївний хлопчик. в планах зебидла -перемога на користь хйла.
27.04.2026 17:59 Відповісти
Цікаво, як це можливо порахувати?
27.04.2026 18:00 Відповісти
Канцлер Німеччини припустив можливість укладення мирного договору між Росією та Україною, який міститиме територіальні поступки, а отже, вимагатиме проведення загальноукраїнського референдуму. Джерело: https://censor.net/ua/n4000190
Що на це скаже пан Кубілюс?
27.04.2026 18:01 Відповісти
А шо тут надсекретного.
Отже Кубілюс записуй....

Потрібно

1) 20 корпусів піхоти
2)5000 балістичних ракет
3)350 винищувачів 4++/5Gen з пілотами
4)50 комплексів Sampt NG/Patriot PAC3
5)5 THAAD/ARROW3

І тоді оце все буде "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру Джерело: https://censor.net/ua/n4000216"
27.04.2026 18:03 Відповісти
Або просто вступ європейських країн у війну проти Москви. Бо це в їхніх інтересах також.
27.04.2026 18:05 Відповісти
А відмичку від НАТО? Чи сам ізготовите?
27.04.2026 18:26 Відповісти
Відмичку не потрібно коли є мост і двері відчинені!
27.04.2026 18:29 Відповісти
Заходьте і беріть усього, що треба. Тільки розписку залиште.
27.04.2026 18:35 Відповісти
1000 Томагавків і 500 Таурасів в рік можете поставити ?
27.04.2026 18:05 Відповісти
Плани у зелених покидьків дуже прості , завозити білий план для містера всесвіту і безкінечно подовжувати воєнний стан, все! І будуть вони (не ви) жити своє найкраще життя..
27.04.2026 18:06 Відповісти
ну ответ на прямой вопрос - ответ прямой- европейские войска заходят на границы белоруси , приднестровья , и защищают там европу , все арсеналы европы - в распоряжение генштаба Украины , и будем побеждать , готовы? нет? - ну так и не пиз ...е лишнего.
27.04.2026 18:07 Відповісти
Уполномочєний пріплюснутих діваном нєізвєстного брєнда?!🙄
27.04.2026 18:23 Відповісти
для перемоги треба було зброю у нормальних кількостях із самого початку давати, а не гомеопатичними кількостями для "щеплень" кацапської армії декількома танками, п'ятьма хаймарсами і дюжиною М777. А тепер вже пізно, війна стала інша, і інвойс для вас виріс на пару порядків.
27.04.2026 18:07 Відповісти
Для початку не потрібно було нарка квартального обирати.Готувати країну до захисту.Нагадати,як квартальний нарк готував країну та відмовлявся до останнього від допомоги озброєнням?
27.04.2026 18:13 Відповісти
це вже не справа Кубілюса, а питаня до виборців в Україні. І якщо йти за вашою логікою, то для початку не потрібно було кравчука обирати, тоді і наріка не було би. Нагадати як виборці голосували восени 91-го?
27.04.2026 18:20 Відповісти
Проголосували за незалежний срср. Але сказати шо зараз нарід порозумнішав -теж не виходить.
27.04.2026 18:24 Відповісти
проголосували за секретаря ЦК КПУ кравчука.
27.04.2026 18:28 Відповісти
За моєю логікою обрати нарка під час війни було найдурнішим в історії і не тільки Украни.
27.04.2026 18:27 Відповісти
у суспільстві кількість довбойобів які не в змозі послуговуватись формальною логікою - величина більш-менш стала, з невеликими флуктуаціями залежно від суспільних катаклізмів (воєн, пандемій, економічних криз тощо).
І да, коли він скакав на сцені, то нікого не хвилювало нарік він, чи ні. Але вибрати верховним головнокомадувачем країни, яка перебуває у стані війни з москвою чувачка, якого там же у москві купила собі на тєлєканал пара компрадорів для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни - це треба виборцю мати повну відсутність будь-якого логічного мислення. Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд.
27.04.2026 18:47 Відповісти
План у адміністрації зєлєнского один - доїти гоїв до нестями. Звідси, потрібно для початку повністю витиснути корумповану банду зєлєнскіх-міндічєй-умєрових-єрмаків з усіх державних інституцій України. Лише тоді зявиться можливість отримати обєктивну інформацію стосовно потреб, наявних ресурсів і можливість обєктивного обгрунтування та планування того що необхідно для повної деокупації.
27.04.2026 18:08 Відповісти
ооооо, у кагала планов победы немеряно, представят
27.04.2026 18:27 Відповісти
Многие хотели бы увидеть этот план. Наверное он есть, но общественности его пока показывать не рискуют.
27.04.2026 18:32 Відповісти
Який можна надати реальний план Перемоги?
Вже ***** вам надавав такий план, ви повірили і де він тепер?
Якби не масовість і майстерність в FPV, зброї якої ніхто не передбачав, з всією західною допомогою фронт був б вже далеко на захід від сьогоднішого.
А цілі Федоровим і Мадяром вже озвучені: значно збільшити частку збиття повітряних цілей, вбивати більше особового складу армії орків, що атаки зупинились чи рашка почала масову мобілізацію, нарощування стратегічних ударів вглиб рашки.
Не прикидуйтесь дукачками, конкретні цілі є, результат покращується, давайте башляште
27.04.2026 18:34 Відповісти
Так у лідора цих планів перемоги був цілий стос, чи вже забули всі.
27.04.2026 18:36 Відповісти
27.04.2026 18:39 Відповісти
Українці у 2019 делегували свої повноваження неукраїнцям.
27.04.2026 18:47 Відповісти
Після слів що їм потрібно потужне правительство далі не читали, відразу почали рахувати які відкати, кому і скільки потрібно
27.04.2026 18:50 Відповісти
Видає душок совковий . Був колись громадянином сесесері. Тим паче економіка прибалтів зав'язана багато із рашкою. Як казали у Римі ,, гроші не пахнуть,,.
27.04.2026 18:53 Відповісти
Нужно было не жевать сопли в 22 п предоставить все что нужно вовремя. И русня бежала бы пятки сверкали. А если не предоставили значит это было выгодно. А эти сказки для дебилов оставьте себе
27.04.2026 19:06 Відповісти
Все просто - вистачить десь 20-30 ракет "томагавк" і коштує це ~ 100 млн$ ... от і все .
27.04.2026 19:37 Відповісти
Пункт 1 - купіть у нас потужного шустряка. Дешево віддамо, навіть задарма, бо нам ніяких грошей не вистачить щоб тільки його зі свитою утримувати, про перемогу й мови нема.
Пункт 2 - Читай пункт 1
Пункт 3 - Після першого все інше дрібниці, бо стане в рази дешевше.
27.04.2026 20:48 Відповісти
Ішак не збирався і не збирається перемагати. Тож, ніякого плану не було і не буде. Чмо усе робить, аби так "воювати" і надалі. Бо тільки продовження війни гарантує цьому мудаку подальше існування при владі та уникати покарання за свої численні злочини.
27.04.2026 21:10 Відповісти
боже, какой конченный.

какая ***** перемога. помогите мир подписать.
27.04.2026 22:23 Відповісти
 
 