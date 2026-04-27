Кубілюс: Українці повинні надати чіткий план, що їм потрібно для перемоги і скільки це коштуватиме
При плануванні допомоги Україні ЄС має перейти від формули "ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно" до принципу "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру".
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час конференції "На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Необхідність чіткого плану
Кубілюс зазначив, що сторонам потрібна чітка узгоджена стратегія, де українська сторона "повинна надати чіткий план, що їм потрібно для перемоги і скільки це коштуватиме".
"І ЄС та всі їхні партнери повинні представити, як фінансувати такий план. Очевидно, що це коштуватиме дорожче, ніж ми надаємо досі, але нам потрібно пам'ятати, що ненадання такої підтримки Україні коштуватиме набагато дорожче. Перш за все, для Європи, не лише для України",- сказав єврокомісар.
За його словами, саме таке послання має надіслати конференція URC 2026 (Конференція з питань відновлення України, - ред.) всьому світу, оскільки будь-яка стратегія відбудови України не матиме сенсу без європейського плану досягнення справедливого миру.
Другим стратегічним пріоритетом Кубілюс назвав "інтеграцію України як життєво важливий інтерес Європейського Союзу". Він зауважив, що процес відбудови буде тісно пов’язаний із набуттям Україною повноправного членства у блоці.
Процвітання України
Нагадаємо, що також Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що Україна здатна в перспективі 20-25 років досягти значного економічного зростання та стати новим "економічним тигром" Європи.
Цікаво, як з часом трансформуватиметься вже ця формула?
Що на це скаже пан Кубілюс?
Отже Кубілюс записуй....
Потрібно
1) 20 корпусів піхоти
2)5000 балістичних ракет
3)350 винищувачів 4++/5Gen з пілотами
4)50 комплексів Sampt NG/Patriot PAC3
5)5 THAAD/ARROW3
І тоді оце все буде "ми будемо з Україною, доки вона почне перемагати і буде досягнуто справедливого миру Джерело: https://censor.net/ua/n4000216"
І да, коли він скакав на сцені, то нікого не хвилювало нарік він, чи ні. Але вибрати верховним головнокомадувачем країни, яка перебуває у стані війни з москвою чувачка, якого там же у москві купила собі на тєлєканал пара компрадорів для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни - це треба виборцю мати повну відсутність будь-якого логічного мислення. Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд.
Вже ***** вам надавав такий план, ви повірили і де він тепер?
Якби не масовість і майстерність в FPV, зброї якої ніхто не передбачав, з всією західною допомогою фронт був б вже далеко на захід від сьогоднішого.
А цілі Федоровим і Мадяром вже озвучені: значно збільшити частку збиття повітряних цілей, вбивати більше особового складу армії орків, що атаки зупинились чи рашка почала масову мобілізацію, нарощування стратегічних ударів вглиб рашки.
Не прикидуйтесь дукачками, конкретні цілі є, результат покращується, давайте башляште
Пункт 2 - Читай пункт 1
Пункт 3 - Після першого все інше дрібниці, бо стане в рази дешевше.
какая ***** перемога. помогите мир подписать.