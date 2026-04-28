Латвия запретила въезд экс-министру РФ Швыдкому и дочери Лаврова

В санкционный список также попала дочь заместителя генерального директора "Ростеха" Николая Волобуева - Анастасия Карнеева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Латвии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение приняла глава латвийского МИД Байба Браже на основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции.

В черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, также внесены бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкий и Екатерина Винокурова - дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В МИД Латвии отметили, что запрет на въезд действует на неопределенный срок.

Что предшествовало?

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) предлагает ограничить трансляцию музыки исполнителей, находящихся под санкциями, на радиостанциях.

