Латвия запретила въезд экс-министру РФ Швыдкому и дочери Лаврова
В санкционный список также попала дочь заместителя генерального директора "Ростеха" Николая Волобуева - Анастасия Карнеева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Латвии.
Решение приняла глава латвийского МИД Байба Браже на основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции.
В черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, также внесены бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкий и Екатерина Винокурова - дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В МИД Латвии отметили, что запрет на въезд действует на неопределенный срок.
Что предшествовало?
В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) предлагает ограничить трансляцию музыки исполнителей, находящихся под санкциями, на радиостанциях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
👍