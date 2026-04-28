Латвія заборонила в’їзд ексміністру РФ Швидкому та доньці Лаврова

Латвія розширила чорний список: під забороною донька Лаврова та інші

У санкційний список також потрапила донька заступника генерального директора "Ростеху" Миколи Волобуєва - Анастасія Карнєєва.

Рішення ухвалила очільниця латвійського МЗС Байба Браже на підставі пункту 2 статті 61 Закону про імміграцію.

До чорного списку осіб, яким заборонено в'їзд у країни, також внесено колишнього міністра культури РФ Михайла Швидкого та  Катерину Вінокурову - доньку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

У МЗС Латвії зазначили, що заборона на в’їзд діє на невизначений термін.

Що передувало?

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) пропонує обмежити трансляцію музики виконавців, які перебувають під санкціями, на радіостанціях.

"Какая неслыханная русофобия!"
Агалтєлая русафобія развєваєт дух Анкоріджа.
