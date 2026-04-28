Латвія передасть додаткові бойові бронемашини CVR(T) Україні

Латвія ухвалила рішення передати Україні додаткові бойові бронемашини типу CVR(T).

Про це повідомила очільниця МЗС Байба Браже, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Військова підтримка Латвією України становила 0,3% ВВП у 2025 році. Ми продовжимо дбати про те, щоб Україна мала сильну позицію на полі бою, оскільки це наближає можливість досягнення миру за столом переговорів", - зазначила вона.

Міністр оборони Латвії Спрудс заявив, що у 2026 році рівень допомоги Україні становити 0.25% ВВП.

"Підтримуємо боротьбу України проти російської агресії та продовжуватимемо це робити стільки, скільки знадобиться", - зазначив він, додавши, що передача цих броньованих машин не вплине на оперативні спроможності армії Латвії.

Що відомо про бронетранспортер CVR(T)

Належить до числа найбільш швидкохідних гусеничних бойових машин свого часу. Стоїть на озброєнні Британської Армії, використовувався у Фолклендській війні, війнах у Перській затоці та Афганістані, а також у низці миротворчих операцій.

Combat Vehicle Reconnaissance (CVR(T) - серія бойових броньованих машин, вперше розроблених у Великій Британії в 1960-ті роки компанією Alvis з метою замінити в експлуатації попередню розробку тієї ж фірми - бронеавтомобіль "Саладін".

Модифікації CVR(T) включають, зокрема, легкі танки "Скорпіон" та "Сімітар", бронетранспортер "Спартан", самохідну протитанкову ракетну установку "Страйкер" та командно-штабну машину "Султан".

Всі модифікації CVR(T) мають однотипні підвіску, двигун та зварний бронекорпус з алюмінієвої броні. Загалом на озброєння британських збройних сил і армій інших країн надійшло понад 3500 машин цього класу.

Ця броньована техніка призначена для військових операцій зі знищення живою сили (піхоти) противника. За час існування ці машини неодноразово модифікувались. Наприклад, одна з модифікацій включала встановлення протикумулятивних екранів для покращення захисту від РПГ-7, системи зовнішнього охолодження, поліпшення броні.

гарні машинки

28.04.2026 17:32 Відповісти
Искренняя помощь всегда приветствуется, спасибо.
28.04.2026 17:33 Відповісти
В Латвии на всех гос. учреждениях, где вывешены флаги, висят наши, украинские флаги.
28.04.2026 18:38 Відповісти
а ще ШІ : "У Латвії запроваджено політику витіснення російської. Школярам заборонено спілкуватися ним навіть на перервах, а з 1 січня 2026 року заборонено вивчення російської мови як другої іноземної. Також підвищено ПДВ на книги російською мовою." Це ще більш важливо!
28.04.2026 19:17 Відповісти
А еще кого не спроси все в Риге общаются на русском. С явно выраженным российским акцентом. В Юрмале в любом магазине на пальцах не приходится показывать.
По Риге 40% русскоговорящих.
Это если без Ш.И
29.04.2026 08:46 Відповісти
і шо? наслідки колонізації, та це ясно поки , порозлазилось... головне політика вірна.
29.04.2026 10:16 Відповісти
Распространение наше по планете.
Я сам не в зуб ногой. В Таллине ищу магазин. На улице торможу прохожего.
- Маркет!!!
в ответ
- Продовольчий?
Я в шоке.
На пароме Таллин - Стокгольм. Моряку "дякую"В відповідь "Нема защо"
29.04.2026 10:32 Відповісти
 
 