Латвія передасть додаткові бойові бронемашини CVR(T) Україні

Латвія ухвалила рішення передати Україні додаткові бойові бронемашини типу CVR(T).

Про це повідомила очільниця МЗС Байба Браже, передає Цензор.НЕТ.

"Військова підтримка Латвією України становила 0,3% ВВП у 2025 році. Ми продовжимо дбати про те, щоб Україна мала сильну позицію на полі бою, оскільки це наближає можливість досягнення миру за столом переговорів", - зазначила вона.

Міністр оборони Латвії Спрудс заявив, що у 2026 році рівень допомоги Україні становити 0.25% ВВП.

"Підтримуємо боротьбу України проти російської агресії та продовжуватимемо це робити стільки, скільки знадобиться", - зазначив він, додавши, що передача цих броньованих машин не вплине на оперативні спроможності армії Латвії.

Що відомо про бронетранспортер CVR(T)

Належить до числа найбільш швидкохідних гусеничних бойових машин свого часу. Стоїть на озброєнні Британської Армії, використовувався у Фолклендській війні, війнах у Перській затоці та Афганістані, а також у низці миротворчих операцій.

Combat Vehicle Reconnaissance (CVR(T) - серія бойових броньованих машин, вперше розроблених у Великій Британії в 1960-ті роки компанією Alvis з метою замінити в експлуатації попередню розробку тієї ж фірми - бронеавтомобіль "Саладін".

Модифікації CVR(T) включають, зокрема, легкі танки "Скорпіон" та "Сімітар", бронетранспортер "Спартан", самохідну протитанкову ракетну установку "Страйкер" та командно-штабну машину "Султан".

Всі модифікації CVR(T) мають однотипні підвіску, двигун та зварний бронекорпус з алюмінієвої броні. Загалом на озброєння британських збройних сил і армій інших країн надійшло понад 3500 машин цього класу.

Ця броньована техніка призначена для військових операцій зі знищення живою сили (піхоти) противника. За час існування ці машини неодноразово модифікувались. Наприклад, одна з модифікацій включала встановлення протикумулятивних екранів для покращення захисту від РПГ-7, системи зовнішнього охолодження, поліпшення броні.

