Латвія передала Третьому армійському корпусу 14 броньованих машин CVRT

Минулого тижня Україну відвідав міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс, який зустрівся з командиром Третього армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Під час візиту латвійська сторона офіційно передала корпусу 14 бойових машин CVRT. Передача техніки відбулася у присутності журналістів.

Це бронемашини британського сімейства гусеничних, яке було створено ще у 1970-х роках. Вони побудовані на уніфікованому шасі, але мають різне призначення: це бойові машини піхоти з баштовим озброєнням, командно-штабна машина, бронетранспортер та медична евакуаційна.

Міністр оборони Латвії зауважив, що прийняв рішення передати ще одну партію техніки 3-му АК, щоб забезпечити українських військових мобільністю, вогневою міццю та захистом для виконання їхніх завдань.

"Сподіваюся, ця техніка знайде правильне застосування у боротьбі з противником. Латвія стояла, стоїть і стоятиме разом з Україною. Ми й надалі підтримуватимемо Україну у захисті її цілісності та свободи", - наголосив він.

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У свою чергу командир Третього армійського корпусу повідомив, що допомога від Латвії надходить вчасно та є цінною.

"Латвія - це невелика країна, але це країна з величезним співчуттям, з величезним серцем, яка надзвичайно багато робить для України в таку важку хвилину. За обсягом латвійська допомога тягається з великими країнами Європи. Ті машини, які минулого разу передавала латвійська сторона, мають непрості бойові успіхи, але вони уже звільнили кілометри української території. Сподіваюся, ми скоро зможемо оприлюднити цю інформацію. Також хочу сказати, що мало з хто з країн НАТО вчиться і серйозно відноситься до досвіду українсько-російської війни, так як це робить латвійська армія. Вони, справді, в цьому лідери. Тобто наша співпраця полягає не тільки в допомозі Латвії, але в спільних штабних навчаннях, оцінці досвіду, в постійному обміні цим досвідом, який, я сподіваюся, їм не знадобиться, але буде точно корисним. Сьогодні наш східний сусід робить наші країни союзниками і друзями", - зазначив Білецький.

На знак подяки та дружби він презентував Мелнісу картину із зображенням видатного латвійського воєначальника у формі очільника армії Петеріса Радзіньша, а також документи, підписані його рукою під час перебування в Україні. Адже Радзіньша служив в армії Української Держави гетьмана Скоропадського, згодом - в Армії УНР під командуванням Симона Петлюри, а по поверненню додому брав участь у війні за незалежність Латвії.

У свою чергу, латвійський міністр подарував комкору пам’ятну монету, чорний хліб, а такою ніж ручної роботи, зауваживши, що обізнаний про колекцію ножів Білецького.

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