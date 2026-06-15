Міноборони запустило гарячу лінію щодо нових військових контрактів

В Україні запрацювала гаряча лінія з питань щодо нових військових контрактів. Отримати безкоштовну консультацію про умови служби, виплати, терміни контрактів та відстрочку після їх завершення можна за номером 1519.

Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Відповіді на поширені питання

Оператори гарячої лінії надають відповіді на такі питання:

• види контрактів з чіткими термінами служби;

• умови для цивільних кандидатів та діючих військовослужбовців;

• базове грошове забезпечення і додаткові виплати;

• тривалість відстрочки після завершення строку контракту;

• інші теми, пов’язані з військовою службою за контрактом.

Дзвінки безкоштовні з номерів усіх операторів зв’язку на території України. Також у Міноборони додали, що дзвінки є конфіденційними.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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