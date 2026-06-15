Минобороны запустило горячую линию относительно новых военных контрактов

В Украине заработала горячая линия по вопросам новых военных контрактов. Получить бесплатную консультацию об условиях службы, выплатах, сроках контрактов и отсрочке после их окончания можно по номеру 1519.

Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответы на часто задаваемые вопросы

Операторы горячей линии отвечают на следующие вопросы:

• виды контрактов с четкими сроками службы;

• условия для гражданских кандидатов и действующих военнослужащих;

• базовое денежное обеспечение и дополнительные выплаты;

• продолжительность отсрочки после завершения срока контракта;

• другие темы, связанные с военной службой по контракту.

Звонки бесплатны с номеров всех операторов связи на территории Украины. Также в Минобороны добавили, что звонки являются конфиденциальными.

Читайте также: Нужно перевести украинскую армию на контрактную систему, — Зеленский

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте также: Федоров рассказал, как боевой опыт и годы службы будут влиять на отсрочку после завершения контракта. ИНФОГРАФИКА