Минобороны запустило горячую линию относительно новых военных контрактов
В Украине заработала горячая линия по вопросам новых военных контрактов. Получить бесплатную консультацию об условиях службы, выплатах, сроках контрактов и отсрочке после их окончания можно по номеру 1519.
Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Операторы горячей линии отвечают на следующие вопросы:
- • виды контрактов с четкими сроками службы;
- • условия для гражданских кандидатов и действующих военнослужащих;
- • базовое денежное обеспечение и дополнительные выплаты;
- • продолжительность отсрочки после завершения срока контракта;
- • другие темы, связанные с военной службой по контракту.
Звонки бесплатны с номеров всех операторов связи на территории Украины. Также в Минобороны добавили, что звонки являются конфиденциальными.
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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