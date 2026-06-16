1 000 зразків озброєння, зокрема понад 300 БпАК, кодифікувало Міноборони з початку року
Індустрія дронів
Міністерство оборони продовжує посилювати Сили оборони новітнім озброєнням і військовою технікою. З початку 2026 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання 1 000 зразків ОВТ.
Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Торік за такий самий період Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації 659 зразків ОВТ, що свідчить про зростання кількості кодифікованих зразків на понад 50%.
Одним із пріоритетів стратегії оборони України є технологічна перевага над ворогом, тому в переліку зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.
Які види озброєння кодифікувало Міноборони з початку 2026 року
Оборонне відомство кодифікувало, зокрема:
- понад 300 нових БпАК;
- 188 боєприпасів;
- 128 засобів зв’язку;
- понад 60 зразків РЕБ/РЕР;
- 50 нових НРК;
- майже 50 зразків бронетехніки і спеціальних бронеавтомобілів тощо.
Усі ці зразки підтвердили свої характеристики у жорстких умовах випробувань. Більшість з кодифікованих зразків уже використовуються Силами оборони України.
Української зброї стало більше
З 1 000 кодифікованих зразків ОВТ 892 - українського виробництва. Це майже 90%, що свідчить про зростання спроможностей вітчизняного ОПК. Частка українських зразків ОВТ серед кодифікованих торік складала 69,6%, позаторік – 74,6 %.
Українські виробники створюють саме високотехнологічні зразки ОВТ, що відповідають вимогам сучасної війни.
Кодифіковано не лише летальне озброєння
Окрім летального озброєння, з початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало:
- 68 автомобілів різного типу та призначення;
- 34 зразки техніки тилу;
- 16 інженерних засобів;
- 9 засобів з технічного обслуговування ОВТ.
Арсенал Сил оборони поповнили також нове стрілецьке озброєння, надводні засоби, зразки оптики, засоби РХБЗ, макети, програмне забезпечення тощо.
Посилення ОПК України
Зауважимо, що у травні 2026 року Кабінет Міністрів України виділив додаткові 10,84 мільярда гривень на зміцнення обороноздатності країни.
З цієї суми 9,05 мільярда гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, модернізацію та ремонт військової техніки.
Решту 1,79 мільярда гривень інвестують в український оборонно-промисловий комплекс – на впровадження новітніх технологій, розширення потужностей заводів та реформування галузі.
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