1 000 зразків озброєння, зокрема понад 300 БпАК, кодифікувало Міноборони з початку року

Індустрія дронів

Міністерство оборони продовжує посилювати Сили оборони новітнім озброєнням і військовою технікою. З початку 2026 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до використання 1 000 зразків ОВТ.

Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Торік за такий самий період Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації 659 зразків ОВТ, що свідчить про зростання кількості кодифікованих зразків на понад 50%.

Одним із пріоритетів стратегії оборони України є технологічна перевага над ворогом, тому в переліку зразків переважають новітні засоби, які відповідають вимогам сучасної війни високої інтенсивності.

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Які види озброєння кодифікувало Міноборони з початку 2026 року

Оборонне відомство кодифікувало, зокрема:

понад 300 нових БпАК;

188 боєприпасів;

128 засобів зв’язку;

понад 60 зразків РЕБ/РЕР;

50 нових НРК;

майже 50 зразків бронетехніки і спеціальних бронеавтомобілів тощо.

Усі ці зразки підтвердили свої характеристики у жорстких умовах випробувань. Більшість з кодифікованих зразків уже використовуються Силами оборони України.

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Української зброї стало більше

З 1 000 кодифікованих зразків ОВТ 892 - українського виробництва. Це майже 90%, що свідчить про зростання спроможностей вітчизняного ОПК. Частка українських зразків ОВТ серед кодифікованих торік складала 69,6%, позаторік – 74,6 %.

Українські виробники створюють саме високотехнологічні зразки ОВТ, що відповідають вимогам сучасної війни.

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Кодифіковано не лише летальне озброєння

Окрім летального озброєння, з початку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало:

68 автомобілів різного типу та призначення;

34 зразки техніки тилу;

16 інженерних засобів;

9 засобів з технічного обслуговування ОВТ.

Арсенал Сил оборони поповнили також нове стрілецьке озброєння, надводні засоби, зразки оптики, засоби РХБЗ, макети, програмне забезпечення тощо.

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Посилення ОПК України

Зауважимо, що у травні 2026 року Кабінет Міністрів України виділив додаткові 10,84 мільярда гривень на зміцнення обороноздатності країни.

З цієї суми 9,05 мільярда гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, модернізацію та ремонт військової техніки.

Решту 1,79 мільярда гривень інвестують в український оборонно-промисловий комплекс – на впровадження новітніх технологій, розширення потужностей заводів та реформування галузі.