Минобороны допустило к эксплуатации украинский дрон-перехватчик "ТАЛИОН"

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "ТАЛИОН" отечественного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Он может выступать как в роли перехватчика, так и в роли ударного дрона.

Режимы пилотирования БпАК "ТАЛИОН"

Основной сферой применения комплекса является его использование в качестве самолета-камикадзе для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника.

Управление БПЛА может осуществляться оператором как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах.

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Помимо выполнения задач противовоздушной обороны ("малой ПВО"), БПЛА "ТАЛИОН" может эффективно задействоваться для поражения наземных целей и решения других тактических задач в роли ударного дрона, что делает его функционал более универсальным.

Боевые возможности БпАК "ТАЛИОН" в качестве перехватчика

Он может работать как на малых, так и на значительных высотах. Это позволяет охотиться практически на все типы вражеских БПЛА.

Длительное пребывание в воздухе дает возможность выполнять функции патрулирования и разведки.

Благодаря сочетанию функций перехватчика воздушных целей и классического барьерирующего боеприпаса комплекс усилит возможности украинских подразделений в противодействии вражеской беспилотной авиации и обеспечит высокую точность поражения объектов в тактической глубине.

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