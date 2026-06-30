Минобороны допустило к эксплуатации украинский дрон-перехватчик "ТАЛИОН"
Индустрия дронов
Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "ТАЛИОН" отечественного производства.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Он может выступать как в роли перехватчика, так и в роли ударного дрона.
Режимы пилотирования БпАК "ТАЛИОН"
Основной сферой применения комплекса является его использование в качестве самолета-камикадзе для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника.
Управление БПЛА может осуществляться оператором как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах.
Помимо выполнения задач противовоздушной обороны ("малой ПВО"), БПЛА "ТАЛИОН" может эффективно задействоваться для поражения наземных целей и решения других тактических задач в роли ударного дрона, что делает его функционал более универсальным.
Боевые возможности БпАК "ТАЛИОН" в качестве перехватчика
- Он может работать как на малых, так и на значительных высотах. Это позволяет охотиться практически на все типы вражеских БПЛА.
- Длительное пребывание в воздухе дает возможность выполнять функции патрулирования и разведки.
- Благодаря сочетанию функций перехватчика воздушных целей и классического барьерирующего боеприпаса комплекс усилит возможности украинских подразделений в противодействии вражеской беспилотной авиации и обеспечит высокую точность поражения объектов в тактической глубине.
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