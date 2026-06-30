Минобороны запускает проект "Базовый уровень": подразделения Сил обороны получат гарантированный минимум дронов

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ запускают первый этап проекта "Базовый уровень", который обеспечит подразделениям минимальный ежемесячный запас беспилотников для выполнения боевых задач.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Просьба военных — равномерное обеспечение дронами

Глава Минобороны отметил, что один из ключевых запросов военных — более равномерное и прогнозируемое укомплектование дронами.

"Сегодня обеспечение беспилотниками и техникой между бригадами остается неравномерным. Из-за этого бригадам сложнее планировать свою работу и боевые операции. Именно для этого вместе с Генеральным штабом запускаем "Базовый уровень обеспечения", — рассказал Федоров.

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Детали первого этапа

По словам министра, в первый этап войдут наиболее востребованные типы дронов: FPV (на радиосвязи и оптоволокне), мавики, бомбардировщики, крылья-разведчики и легкие middle-strike. Далее проект будут постепенно расширять на другие категории вооружения и военной техники.

"Подразделения получат определенный ресурс, который позволит планировать работу и боевые операции на несколько месяцев вперед. В то же время производители будут иметь прогнозируемый спрос на 6–12 месяцев, что поможет масштабировать производство", — заявил глава Минобороны.

Подразделения смогут самостоятельно выбирать предлагаемые БПЛА через DOT-Chain, а система будет формировать поставки по прозрачным правилам.

"Если дрона нужного типа временно нет в наличии, подразделение получит другой с такими же или схожими характеристиками", — сказал Федоров.

Поставки в рамках проекта начнутся уже в июле.

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Проект будет расширяться

"Это лишь первый этап. Далее мы будем постепенно расширять "Базовый уровень обеспечения" не только на дроны, но и на другие категории вооружения и военной техники, чтобы этот подход стал новым стандартом обеспечения для Сил обороны", — подытожил министр обороны.

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