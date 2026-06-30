Минобороны запускает проект "Базовый уровень": подразделения Сил обороны получат гарантированный минимум дронов
Индустрия дронов
Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ запускают первый этап проекта "Базовый уровень", который обеспечит подразделениям минимальный ежемесячный запас беспилотников для выполнения боевых задач.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Просьба военных — равномерное обеспечение дронами
Глава Минобороны отметил, что один из ключевых запросов военных — более равномерное и прогнозируемое укомплектование дронами.
"Сегодня обеспечение беспилотниками и техникой между бригадами остается неравномерным. Из-за этого бригадам сложнее планировать свою работу и боевые операции. Именно для этого вместе с Генеральным штабом запускаем "Базовый уровень обеспечения", — рассказал Федоров.
Детали первого этапа
По словам министра, в первый этап войдут наиболее востребованные типы дронов: FPV (на радиосвязи и оптоволокне), мавики, бомбардировщики, крылья-разведчики и легкие middle-strike. Далее проект будут постепенно расширять на другие категории вооружения и военной техники.
"Подразделения получат определенный ресурс, который позволит планировать работу и боевые операции на несколько месяцев вперед. В то же время производители будут иметь прогнозируемый спрос на 6–12 месяцев, что поможет масштабировать производство", — заявил глава Минобороны.
Подразделения смогут самостоятельно выбирать предлагаемые БПЛА через DOT-Chain, а система будет формировать поставки по прозрачным правилам.
"Если дрона нужного типа временно нет в наличии, подразделение получит другой с такими же или схожими характеристиками", — сказал Федоров.
Поставки в рамках проекта начнутся уже в июле.
Проект будет расширяться
"Это лишь первый этап. Далее мы будем постепенно расширять "Базовый уровень обеспечения" не только на дроны, но и на другие категории вооружения и военной техники, чтобы этот подход стал новым стандартом обеспечения для Сил обороны", — подытожил министр обороны.
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