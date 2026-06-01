687 15

Зеленский провел Ставку: обсудили обеспечение бригад, проведение БЗВП и усиление ПВО

Зеленский поручил разработать новые меры по оказанию помощи фронту после Ставки

В понедельник, 1 июня, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Во второй половине прошлого года были внедрены решения, которые в конечном итоге привели к значительному укреплению наших фронтовых позиций", — подчеркнул президент.

Поддержка бригад

В частности, во время заседания Ставки речь шла о результатах выполнения решений по поддержке бригад.

"Первое – это прямое финансирование боевых бригад для закупки необходимого, прежде всего дронов. Второе – более справедливое распределение личного состава для пополнения боевых бригад. Третье – расширение возможностей наших бригад проводить БЗВП. Прямое финансирование добавило бригадам реальных боевых возможностей. Что касается личного состава, уже около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение, и это позволяет более уверенно защищать позиции. Вдвое увеличилось и количество воинских частей, получивших право проводить БЗВП. Поручил по каждому из этих пунктов проработать возможные дополнительные шаги, как еще мы можем поддержать бригады", – рассказал Зеленский.

Поставки дальнобойных 155-мм снарядов

Кроме того, обсудили и вопрос о поставках дальнобойных 155-мм боеприпасов, по поводу которых военные часто обращались.

Глава государства поручил разработать больше возможностей для финансирования, производства и поставки таких снарядов и в целом поддержки отечественных артиллерийских возможностей, которые и сейчас имеют существенное значение для достижения боевых результатов.

По словам Зеленского, Министерство обороны работает и над поставками пикапов в войска – решения уже реализуются.

Усиление ПВО

Также президент заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на ключевых направлениях фронта. 

"Украинские позиции сильны, и это очень нужный нашему государству результат. То, что обязательно поддержат все дипломатические шаги. Много внимания уделили сегодня и ПВО. Это, абсолютно понятно, ключевой приоритет для защиты наших городов и громад. Ожидаю значительно большей активности от наших дипломатов для усиления ПВО и поставки необходимых ракет. Поручил также Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы с партнерами для поставки противоракетной обороны. Мы должны найти то, что нужно Украине", — заявил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (24374) ПВО (3711) Ставка (181)
Провів ставку чотириразовий ухилянт.. це якийсь сюр, що в ньому воно розуміє?
01.06.2026 18:40 Ответить
Доречі! трамп теж ухилянт і не служив в США
01.06.2026 18:43 Ответить
Воно служить в КГБ.
01.06.2026 18:48 Ответить
Він закінчив військову академію, отримав S4 (курсантний батальйонний старшина), потім у Вест-Пойнті отримав першого срежанта.
01.06.2026 18:53 Ответить
Во времена вьетнамской. доктор нашел у него какие-то "шпоры". Даже в Канаду не пришлось выезжать).
01.06.2026 19:26 Ответить
Взагалі то чотирЬОхразовий
01.06.2026 18:48 Ответить
Чотирьохочковий...
01.06.2026 19:30 Ответить
Зеля на Ставках вже руку набив - ше б морду набити
01.06.2026 18:43 Ответить
Ставку він провів, сталінчик йоханий...
01.06.2026 18:43 Ответить
зеля хоч раз їздив на перевіряти як готують на БЗВП ?
01.06.2026 18:44 Ответить
Ну приїде він туди йому влаштують показуху та і все. Як з деякими населеними пунктами, які вже давно втрачені, а ще повідомляють про героїчну оборону.
01.06.2026 19:26 Ответить
Скільки ще паперових журналів вирішили додати потужні можновладці?
01.06.2026 19:00 Ответить
Даешь больше рексов 50+ на БЗВП! На полный курс, ессно))
01.06.2026 19:15 Ответить
давайте без высокопарных слов типа ставки, обыкновенный каганат провел, где можно шекелей нарезать
01.06.2026 19:17 Ответить
Сміх та й годі: безтолкове чмо провело...
01.06.2026 19:34 Ответить
 
 