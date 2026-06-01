Зеленский провел Ставку: обсудили обеспечение бригад, проведение БЗВП и усиление ПВО

В понедельник, 1 июня, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Во второй половине прошлого года были внедрены решения, которые в конечном итоге привели к значительному укреплению наших фронтовых позиций", — подчеркнул президент.

Поддержка бригад

В частности, во время заседания Ставки речь шла о результатах выполнения решений по поддержке бригад.

"Первое – это прямое финансирование боевых бригад для закупки необходимого, прежде всего дронов. Второе – более справедливое распределение личного состава для пополнения боевых бригад. Третье – расширение возможностей наших бригад проводить БЗВП. Прямое финансирование добавило бригадам реальных боевых возможностей. Что касается личного состава, уже около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение, и это позволяет более уверенно защищать позиции. Вдвое увеличилось и количество воинских частей, получивших право проводить БЗВП. Поручил по каждому из этих пунктов проработать возможные дополнительные шаги, как еще мы можем поддержать бригады", – рассказал Зеленский.

Поставки дальнобойных 155-мм снарядов

Кроме того, обсудили и вопрос о поставках дальнобойных 155-мм боеприпасов, по поводу которых военные часто обращались.

Глава государства поручил разработать больше возможностей для финансирования, производства и поставки таких снарядов и в целом поддержки отечественных артиллерийских возможностей, которые и сейчас имеют существенное значение для достижения боевых результатов.

По словам Зеленского, Министерство обороны работает и над поставками пикапов в войска – решения уже реализуются.

Усиление ПВО

Также президент заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на ключевых направлениях фронта.

"Украинские позиции сильны, и это очень нужный нашему государству результат. То, что обязательно поддержат все дипломатические шаги. Много внимания уделили сегодня и ПВО. Это, абсолютно понятно, ключевой приоритет для защиты наших городов и громад. Ожидаю значительно большей активности от наших дипломатов для усиления ПВО и поставки необходимых ракет. Поручил также Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы с партнерами для поставки противоракетной обороны. Мы должны найти то, что нужно Украине", — заявил глава государства.

