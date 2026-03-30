Зеленский провел совещание: обсудили фронтовую ПВО, дроны-перехватчики, оборонные закупки
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, особое внимание было уделено укреплению противовоздушной обороны.
Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"Подробно разобрали ситуацию с выполнением контрактов и закупками всего необходимого. Это касается не только противодействия баллистике, но и фронтовой ПВО, ракет против дронов, а также перехватчиков. Все будет обеспечено", — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что украинское оборонное производство должно достичь уровня, при котором все необходимые компоненты систем противовоздушной обороны, включая антибаллистические, будут производиться в Украине.
"Мы работаем над этим с несколькими странами – детали пока раскрывать рано. Но нужно самое главное – лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, мы продолжаем ради этого работать", – добавил он.
Украинские дроны
- Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский ранее заявил, что в марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных российских целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.
спеціальна лекція від викладача Могилянки , кандидата політологої, для тупої копії трампа в Україні
- Ті 3 000 ракет, про які Я говорив, що будуть до кінця 2025-го року, вже знищили увесь ВПК московії і добивають залишки НПЗ, - додав Зеленський. І продовжив:
- Анонсовані МНОЮ 8млн дронів успішно знищують нафто- та газосховища і кораблі тіньового флоту москви. Інвестиції, які Я обіцяв ще до повномаштабного вторгнення, переповнюють бюджет (тут Президент не поточнив, який саме бюджет: його чи України - ремарка редактора) і інвестиційні няні працюють в режимі 24/7 (вочевидь мова про тих самих "5-6 менеджерів" Зеленського, які покинули країну з награбованим - ремарка редактора). Більше того, Я домовився з Трампом щодо гарантій безпеки від США в обмін на корисні копалини (які Зеленському не належать, а гарантій не отримано - ремарка редактора). Якщо не Я, то Україна опиниться під загрозою існування (хоча саме після приходу Зеленського на посаду Президента країна опинилась в умовах виживання - ремарка редактора)....
Продовжувати можна до нескінечності: за ці 7 років воно наобіцяло і понапідписувало "великого НІЩО" не на один том судового провадження по різних статтях КПК...
а, берлінська обх*йкала керівника рейнметал!
