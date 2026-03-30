Зеленский провел совещание: обсудили фронтовую ПВО, дроны-перехватчики, оборонные закупки

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, особое внимание было уделено укреплению противовоздушной обороны.

Детали

"Подробно разобрали ситуацию с выполнением контрактов и закупками всего необходимого. Это касается не только противодействия баллистике, но и фронтовой ПВО, ракет против дронов, а также перехватчиков. Все будет обеспечено", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что украинское оборонное производство должно достичь уровня, при котором все необходимые компоненты систем противовоздушной обороны, включая антибаллистические, будут производиться в Украине.

"Мы работаем над этим с несколькими странами – детали пока раскрывать рано. Но нужно самое главное – лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, мы продолжаем ради этого работать", – добавил он.

Украинские дроны

  • Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский ранее заявил, что в марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных российских целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

Зеленский Владимир оружие ПВО Ставка
Коли я вже прочитаю, що піськограй провів не Ставку, в першу ніч у СІЗО?
30.03.2026 20:58 Ответить
спеціальна лекція від викладача Могилянки , кандидата політологої, для тупої копії трампа в Україні
30.03.2026 21:38 Ответить
Далі "Остапа понесло":
- Ті 3 000 ракет, про які Я говорив, що будуть до кінця 2025-го року, вже знищили увесь ВПК московії і добивають залишки НПЗ, - додав Зеленський. І продовжив:
- Анонсовані МНОЮ 8млн дронів успішно знищують нафто- та газосховища і кораблі тіньового флоту москви. Інвестиції, які Я обіцяв ще до повномаштабного вторгнення, переповнюють бюджет (тут Президент не поточнив, який саме бюджет: його чи України - ремарка редактора) і інвестиційні няні працюють в режимі 24/7 (вочевидь мова про тих самих "5-6 менеджерів" Зеленського, які покинули країну з награбованим - ремарка редактора). Більше того, Я домовився з Трампом щодо гарантій безпеки від США в обмін на корисні копалини (які Зеленському не належать, а гарантій не отримано - ремарка редактора). Якщо не Я, то Україна опиниться під загрозою існування (хоча саме після приходу Зеленського на посаду Президента країна опинилась в умовах виживання - ремарка редактора)....

Продовжувати можна до нескінечності: за ці 7 років воно наобіцяло і понапідписувало "великого НІЩО" не на один том судового провадження по різних статтях КПК...
30.03.2026 21:11 Ответить
Як вже це інформаційне шумовиння від зєльонского дістало. А піпл хаває і хаває. 41% палко підтримують зєльоного дебіла. Коли бог хоче покарати людину, то він забирає у неї розум ( ну або його мізерні залишки).
30.03.2026 21:15 Ответить
оно, фьодоров приватне ппо вже створив!!!
а, берлінська обх*йкала керівника рейнметал!

Играй же музыка, играй победу

Мы одолели, и враг сражен.

Раз! Два!
30.03.2026 21:32 Ответить
Обговорили, обговорили, обговорили іііі все... картонний рішала
30.03.2026 22:01 Ответить
Все буде добре.
30.03.2026 22:27 Ответить
 
 