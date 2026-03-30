Зеленский провел совещание: обсудили фронтовую ПВО, дроны-перехватчики, оборонные закупки

Президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, особое внимание было уделено укреплению противовоздушной обороны.

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подробно разобрали ситуацию с выполнением контрактов и закупками всего необходимого. Это касается не только противодействия баллистике, но и фронтовой ПВО, ракет против дронов, а также перехватчиков. Все будет обеспечено", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что украинское оборонное производство должно достичь уровня, при котором все необходимые компоненты систем противовоздушной обороны, включая антибаллистические, будут производиться в Украине.

"Мы работаем над этим с несколькими странами – детали пока раскрывать рано. Но нужно самое главное – лицензии для нас, локализация у нас, результаты у нас, в Украине. Это глобальная цель, мы продолжаем ради этого работать", – добавил он.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский ранее заявил, что в марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных российских целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

