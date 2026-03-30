Зеленський провів Ставку: обговорили фронтову ППО, дрони-перехоплювачі, оборонні закупівлі

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, акцент був на посиленні протиповітряної оборони.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Детально розібрали ситуацію щодо виконання контрактів і по закупівлях усього, що необхідно. Це не тільки по протидії балістиці –– це й по фронтовій ППО, по ракетах проти дронів, також по перехоплювачах. Усе буде забезпечено", - сказав голова держави.

Зеленський зазначив, що українське оборонне виробництво має досягти рівня, за якого всі необхідні компоненти систем протиповітряної оборони, включно з антибалістичними, виготовлятимуться в Україні.

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"Ми працюємо щодо цього з кількома країнами – деталі зараз іще зарано розкривати. Але потрібне найголовніше – ліцензії для нас, локалізація у нас, результати у нас, в Україні. Це глобальна мета, ми продовжуємо заради цього працювати", - додав він.

Українські дрони

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський раніше заявив, що у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених російських цілей зросли майже на 55% порівняно з лютим.

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