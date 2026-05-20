Количество сил на Черниговско-Киевском направлении будет увеличено, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Угроза с севера

"Подробно проанализировали имеющиеся данные наших разведок о российских планах наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию. Наши силы на этом направлении будут увеличены", — говорится в сообщении.

Дипломатия

Также президент поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны.

"Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб", - отметил он.

Удары по РФ

"Что касается российских направлений. Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии. Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российских политических решений другого формата, в частности таких, как недавно в отношении Приднестровского региона Молдовы.



Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – укрепить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил глава государства.

Что предшествовало?

Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.

Также президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.

