РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10379 посетителей онлайн
Новости Заседания Ставки
909 14

Количество сил на Черниговско-Киевском направлении будет увеличено, - Зеленский

Зеленский провел Ставку: обсуждали угрозу со стороны Беларуси

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Угроза с севера

"Подробно проанализировали имеющиеся данные наших разведок о российских планах наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно решатся расширить свою агрессию. Наши силы на этом направлении будут увеличены", — говорится в сообщении.

Читайте также: Есть перспективы конструктивного перезапуска отношений с Венгрией, - Зеленский

Дипломатия

Также президент поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны.

"Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб", - отметил он.

Читайте: В Украине готовят план экономического развития, - Зеленский

Удары по РФ

"Что касается российских направлений. Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии. Приняли к сведению и информацию о подготовке в России новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российских политических решений другого формата, в частности таких, как недавно в отношении Приднестровского региона Молдовы.

Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – укрепить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил глава государства.

Читайте: Зеленский предлагает возобновить формат E3 для переговоров с Россией, - The Telegraph

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.
  • Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.
  • Также президент Владимир Зеленский поручил усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы со стороны Беларуси.

Читайте: Встреча Зеленского и Мадяра может состояться уже в ближайшие месяцы, — Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (24280) Ставка (178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Там всего несколько дорог, которых уже практически не существует, плюс несколько лет строились укрепления. В тех местах много рек, речушек, ручейков и болот - если там взорвать мосты - любая колонна остановится, объехать там нельзя - и колонна будет уничтожена десятком экипажей фпв за полчаса. И это могло бы случиться в 22 году если бы к такому развитию событий готовились. Достаточно уничтожить мост, под которым река с заболоченными берегами - и удачи тем кто попробует навести там переправу под ударами артиллерии. Достаточно вспомнить эпохальную переправу РОВ под Белогоровкой в 2022 году, когда они техникой все дно реки вымостили. Про вариант наступления малыми пехотными группа по 2-3 человека, которые тащат на горбу всю свою логистику чтобы пройти 100+ км и напопившись захватить Киев? Ну бред же...
показать весь комментарий
20.05.2026 15:24 Ответить
+2
Хто вірить що кацапи попруть знову на Київ? На місто мільйонник. Що б що? залишки своєї техніки остаточно там залишити? Тим паче " раптовість" вже навряд чи буде.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:15 Ответить
+1
головне, рівненську АЕС не просрати, ак просрали запорізьку, саме там ворог веде спостереження і там ліс перекритий білорусами, щось, можливо, готується
показать весь комментарий
20.05.2026 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто вірить що кацапи попруть знову на Київ? На місто мільйонник. Що б що? залишки своєї техніки остаточно там залишити? Тим паче " раптовість" вже навряд чи буде.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:15 Ответить
Там всего несколько дорог, которых уже практически не существует, плюс несколько лет строились укрепления. В тех местах много рек, речушек, ручейков и болот - если там взорвать мосты - любая колонна остановится, объехать там нельзя - и колонна будет уничтожена десятком экипажей фпв за полчаса. И это могло бы случиться в 22 году если бы к такому развитию событий готовились. Достаточно уничтожить мост, под которым река с заболоченными берегами - и удачи тем кто попробует навести там переправу под ударами артиллерии. Достаточно вспомнить эпохальную переправу РОВ под Белогоровкой в 2022 году, когда они техникой все дно реки вымостили. Про вариант наступления малыми пехотными группа по 2-3 человека, которые тащат на горбу всю свою логистику чтобы пройти 100+ км и напопившись захватить Киев? Ну бред же...
показать весь комментарий
20.05.2026 15:24 Ответить
Боюся що вони полізуть через Волинь Рівне. Поки Зеленський лякає Київ.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:25 Ответить
Такая угроза была с самого начала(2022). И все еще остается актуальной.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:29 Ответить
Не совсем! Вы видимо многого не знаете. В 2022 году, я за 10 дней знал, что части кацапстана вишли на боевые позиции. У меня не было доступа ни к каким секретам и информации! Меня еще в ССсрЕ этому учили смотреть и слушать.)
показать весь комментарий
20.05.2026 15:49 Ответить
Не полезут. Туда даже летом 1941 года немцы не полезли, наступления шло севернее и южнее Полесья. Там сплошные леса да болота, немногие дороги это по сути узкие корридоры в лесных массивах, еще и разделенные текущими на север реками и речушками. Идеальное место чтобы заманить туда наступающих, обрезать их логистику и уничтожить. Именно это сделали в весьма неблагоприятных условиях в 22 году, когда и врага было больше, и он был лучше подготовлен, и было на порядки меньше вооружений которые могли бы такую проблему решать. Тогда делали засады, минировали, гонялись мобильными группами, стреляли с нлоу, джавелинов и стугн - и все равно что то да прорывалось. Сейчас несколько десятков "ждунов" логистику обрежут там полностью. А несколько десятков километров по лесам тащить на горбу бк и еду - ну это фантастика.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:33 Ответить
Поддерживаю Вас. Видно, что знакомы с картиной не про репродукции). Еще нужно помнить где дороги из кацапстана и Белоруси до границ Украины ( что бы влупить в подходящий момент) и там можно сдерживать придурков небольшими силами. ( Но имея адекватное командование и мобильный БОЕсаособный резерв).
показать весь комментарий
20.05.2026 15:38 Ответить
головне, рівненську АЕС не просрати, ак просрали запорізьку, саме там ворог веде спостереження і там ліс перекритий білорусами, щось, можливо, готується
показать весь комментарий
20.05.2026 15:15 Ответить
А как? Захватить ее сложно! Но могут раз ПиС тячить нараз!
показать весь комментарий
20.05.2026 15:51 Ответить
Генерал Пальоса, заступник керівника ОПи, пару днів тому сказав, що угруповання у росіян на білоруському боці відсутнє і сил для вторгнення у них немає.
А тут на тобі?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:23 Ответить
Ну так он "офисный " бригадный генерал, ему можно).
показать весь комментарий
20.05.2026 15:26 Ответить
Ти уйобку тупорилий , скільки ти ще будеш анонсувати секретну інформацію ?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:31 Ответить
Збільшено дідами 50+?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:34 Ответить
У дедушек 50+ много плюсов для военной службы: не побегут, если шо(бо физически неспособны), "разгрузка" пенсионного фонда(по 1 и 2 списку дохрена пенсионеров), ну и к генофонду имеют малое отношение(сдохнут и пофиг). Зегевара и К ликуют ,от не имеющего аналога ноу-хау...
показать весь комментарий
20.05.2026 15:47 Ответить
 
 