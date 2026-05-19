В Украине готовят план экономического развития, - Зеленский
Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины обсудила подготовку экономической стратегии и конференции по восстановлению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram президента Владимира Зеленского.
Экономическую стратегию готовят для роста
По словам главы государства, продолжается подготовка комплексной экономической стратегии для Украины.
Он подчеркнул, что такие шаги должны обеспечить экономический рост и создание новых возможностей для граждан. Речь идет об условиях, при которых украинцы смогут оставаться в стране и создавать рабочие места.
"Благодарен, что Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины работает, и работает активно", – отметил он.
Подготовка к конференции в Гданьске
Отдельно во время встречи обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на июнь в Гданьске.
Президент подчеркнул, что важно добиться весомых результатов, которые будут способствовать устойчивости государства и быстрому восстановлению.
Также он поблагодарил участников встречи, среди которых представители международных финансовых организаций и крупных компаний.
- Ранее Зеленский анонсировал на следующей неделе значительное количество контактов на уровне лидеров.
Володимир Зеленський, я звертаюся до вас, як до президента України. Як до людини, яка є не лише гарантом Конституції, а і тим, хто сьогодні знаходиться в епіцентрі корупційного скандалу. Є запит у українського суспільства на вашу відповідь на запитання - "Хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії поряд з Андрієм?". І вам варто відповісти на запитання.
Ба більше, коли ви мовчите, то складається відчуття, що це будинок ваш і вам нема що сказати і тому мовчите. Бо якщо він ваш, то ви не можете пояснити чому його немає у вашій декларації та чому гроші на цей дім давав ваш друзяка та співвласник "Квартал-95" Тимур Міндіч. А якщо він не ваш, то не зрозуміло чому ви про це не кажете? Тож, час вам дати відповідь. А то це мовчання затянулось і лає підстави думати, що і ліміт ваш, і ви все знали про схеми Міндіча, і ваш друзяка Єрмак і в курсі і в темі. Якщо все це не так, то можете публічно про це сказати.
А ще хочеться почути з цього приводу позицію голови ВР Руслана Стефанчука, керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Голови Уряду Юлії Свириденко та Голови ОП Кирило Буданова. Бо це загальне мовчання влади вже затянулось і все більше нагадує омерту - кодекс мовчання, який є частиною традицій мафії.
Тож, пане президенте - це ваш будинок чи не ваш? Ну, і мовчання у цей раз скаже навіть більше за будь-яку вашу промову.
PS Якщо ви теж вважаєте, що Зеленський повинен відповісти, то ставте вподобайку та поширте цей допис. Давайте допоможемо Володимиру Зеленському знайти в собі сили та сміливість і дати відповідь на запитання - "Хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії?". Весна прийшла. Повинен прийти і кінець брехні, як обіцяв Вова.
10.04.2020
Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест
Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
