В Украине готовят план экономического развития, - Зеленский

Зеленский заявил о конференции в Гданьске по восстановлению Украины

Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины обсудила подготовку экономической стратегии и конференции по восстановлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram президента Владимира Зеленского.

Экономическую стратегию готовят для роста

По словам главы государства, продолжается подготовка комплексной экономической стратегии для Украины.

Он подчеркнул, что такие шаги должны обеспечить экономический рост и создание новых возможностей для граждан. Речь идет об условиях, при которых украинцы смогут оставаться в стране и создавать рабочие места.

"Благодарен, что Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины работает, и работает активно", – отметил он.

Подготовка к конференции в Гданьске

Отдельно во время встречи обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на июнь в Гданьске.

Президент подчеркнул, что важно добиться весомых результатов, которые будут способствовать устойчивости государства и быстрому восстановлению.

Также он поблагодарил участников встречи, среди которых представители международных финансовых организаций и крупных компаний.

Топ комментарии
+8
візьми під особистий контроль, бо вороги розворують. Доручи найближчим друзям.
показать весь комментарий
19.05.2026 23:29 Ответить
+7
https://t.me/BerezaJuice/65124 Борислав Береза:
Володимир Зеленський, я звертаюся до вас, як до президента України. Як до людини, яка є не лише гарантом Конституції, а і тим, хто сьогодні знаходиться в епіцентрі корупційного скандалу. Є запит у українського суспільства на вашу відповідь на запитання - "Хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії поряд з Андрієм?". І вам варто відповісти на запитання.
Ба більше, коли ви мовчите, то складається відчуття, що це будинок ваш і вам нема що сказати і тому мовчите. Бо якщо він ваш, то ви не можете пояснити чому його немає у вашій декларації та чому гроші на цей дім давав ваш друзяка та співвласник "Квартал-95" Тимур Міндіч. А якщо він не ваш, то не зрозуміло чому ви про це не кажете? Тож, час вам дати відповідь. А то це мовчання затянулось і лає підстави думати, що і ліміт ваш, і ви все знали про схеми Міндіча, і ваш друзяка Єрмак і в курсі і в темі. Якщо все це не так, то можете публічно про це сказати.
А ще хочеться почути з цього приводу позицію голови ВР Руслана Стефанчука, керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Голови Уряду Юлії Свириденко та Голови ОП Кирило Буданова. Бо це загальне мовчання влади вже затянулось і все більше нагадує омерту - кодекс мовчання, який є частиною традицій мафії.
Тож, пане президенте - це ваш будинок чи не ваш? Ну, і мовчання у цей раз скаже навіть більше за будь-яку вашу промову.

PS Якщо ви теж вважаєте, що Зеленський повинен відповісти, то ставте вподобайку та поширте цей допис. Давайте допоможемо Володимиру Зеленському знайти в собі сили та сміливість і дати відповідь на запитання - "Хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії?". Весна прийшла. Повинен прийти і кінець брехні, як обіцяв Вова.
показать весь комментарий
19.05.2026 23:29 Ответить
+6
Хто забув, нагадаємо:

10.04.2020

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

https://ru.interfax.com.ua/news/general/654053.html
показать весь комментарий
19.05.2026 23:32 Ответить
візьми під особистий контроль, бо вороги розворують. Доручи найближчим друзям.
показать весь комментарий
19.05.2026 23:29 Ответить
Яких тільки маразмів від зеленського за 7 років, не озвучував пересидент??
показать весь комментарий
19.05.2026 23:44 Ответить
ти бачив на скільки робочих місць в ВСУ добавилось з 10.04.2020 року ?

то які претензії ?
показать весь комментарий
19.05.2026 23:48 Ответить
Там,з товариства ермака, якраз є кому готувати, точно...
показать весь комментарий
19.05.2026 23:33 Ответить
"А по количеству всяких планов мы впереди планеты всей" ©
показать весь комментарий
19.05.2026 23:35 Ответить
Кстати, стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? А планы стойкости? А планы справедливого мира? А планы достойного мира, наконец? Это все еще в силе?
показать весь комментарий
19.05.2026 23:42 Ответить
Веніславський в ролі туалетного паперу в туалеті на Банковій!!!
Родині та родичам, соромно за такі балачки ротом Веніславського…
показать весь комментарий
19.05.2026 23:47 Ответить
Я шось пропустив ? вiйна вже скiнчилася ? яке нах вiдновлення?
показать весь комментарий
19.05.2026 23:41 Ответить
Треба ж якось підіймати рейтинги...черговими обіцянками..
показать весь комментарий
20.05.2026 00:13 Ответить
Яке місце в цьому плані займають Міндічі-Цукермани?
показать весь комментарий
19.05.2026 23:43 Ответить
Інвестняні..😊
показать весь комментарий
20.05.2026 00:12 Ответить
Як я розумію, параша нарощує обстріли і навантаження на спасителів нарощується
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання

тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців

А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну

НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
показать весь комментарий
19.05.2026 23:57 Ответить
сподіваюсь потужний, з дуже сєкрєтними додатками!
показать весь комментарий
19.05.2026 23:58 Ответить
Розвиток буде тільки після війни , зараз не буде ніякого нормального розвитку коли летять ракети і шахеди, те що кажуть що ось ми розвиваємо щось , вони просто тирять гроші.
показать весь комментарий
20.05.2026 00:02 Ответить
Ага,одна " стратегія розвитку" до 2030 вже Урядом придумана..безглузда та нищівна для малого та середнього бізнесу..
показать весь комментарий
20.05.2026 00:11 Ответить
 
 