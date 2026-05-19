В Украине готовят план экономического развития, - Зеленский

Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины обсудила подготовку экономической стратегии и конференции по восстановлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram президента Владимира Зеленского.

Экономическую стратегию готовят для роста

По словам главы государства, продолжается подготовка комплексной экономической стратегии для Украины.

Он подчеркнул, что такие шаги должны обеспечить экономический рост и создание новых возможностей для граждан. Речь идет об условиях, при которых украинцы смогут оставаться в стране и создавать рабочие места.

"Благодарен, что Международная консультативная группа по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины работает, и работает активно", – отметил он.

Подготовка к конференции в Гданьске

Отдельно во время встречи обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на июнь в Гданьске.

Президент подчеркнул, что важно добиться весомых результатов, которые будут способствовать устойчивости государства и быстрому восстановлению.

Также он поблагодарил участников встречи, среди которых представители международных финансовых организаций и крупных компаний.

Ранее Зеленский анонсировал на следующей неделе значительное количество контактов на уровне лидеров.

