В Україні готують план економічного розвитку, - Зеленський

Зеленський заявив про конференцію у Гданську з відновлення України

Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України обговорила підготовку економічної стратегії та конференції з відновлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Телеграм президента Володимира Зеленського.

Економічну стратегію готують для зростання

За словами глави держави, триває підготовка комплексної економічної стратегії для України.

Він наголосив, що такі кроки мають забезпечити економічне зростання та створення нових можливостей для громадян. Йдеться про умови, за яких українці зможуть залишатися в країні та створювати робочі місця.

"Вдячний, що Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України працює, і працює активно", – зазначив він.

Підготовка до конференції у Гданську

Окремо під час зустрічі обговорили підготовку до конференції з відновлення України, яка запланована на червень у Гданську.

Президент підкреслив, що важливо отримати сильні результати, які сприятимуть стійкості держави та швидкому відновленню.

Також він подякував учасникам зустрічі, серед яких представники міжнародних фінансових організацій та великих компаній.

Топ коментарі
+10
візьми під особистий контроль, бо вороги розворують. Доручи найближчим друзям.
19.05.2026 23:29 Відповісти
+10
https://t.me/BerezaJuice/65124 Борислав Береза:
Володимир Зеленський, я звертаюся до вас, як до президента України. Як до людини, яка є не лише гарантом Конституції, а і тим, хто сьогодні знаходиться в епіцентрі корупційного скандалу. Є запит у українського суспільства на вашу відповідь на запитання - "Хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії поряд з Андрієм?". І вам варто відповісти на запитання.
Ба більше, коли ви мовчите, то складається відчуття, що це будинок ваш і вам нема що сказати і тому мовчите. Бо якщо він ваш, то ви не можете пояснити чому його немає у вашій декларації та чому гроші на цей дім давав ваш друзяка та співвласник "Квартал-95" Тимур Міндіч. А якщо він не ваш, то не зрозуміло чому ви про це не кажете? Тож, час вам дати відповідь. А то це мовчання затянулось і лає підстави думати, що і ліміт ваш, і ви все знали про схеми Міндіча, і ваш друзяка Єрмак і в курсі і в темі. Якщо все це не так, то можете публічно про це сказати.
А ще хочеться почути з цього приводу позицію голови ВР Руслана Стефанчука, керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Голови Уряду Юлії Свириденко та Голови ОП Кирило Буданова. Бо це загальне мовчання влади вже затянулось і все більше нагадує омерту - кодекс мовчання, який є частиною традицій мафії.
Тож, пане президенте - це ваш будинок чи не ваш? Ну, і мовчання у цей раз скаже навіть більше за будь-яку вашу промову.

PS Якщо ви теж вважаєте, що Зеленський повинен відповісти, то ставте вподобайку та поширте цей допис. Давайте допоможемо Володимиру Зеленському знайти в собі сили та сміливість і дати відповідь на запитання - "Хто такий Вова для якого будують дім в Дінастії?". Весна прийшла. Повинен прийти і кінець брехні, як обіцяв Вова.
19.05.2026 23:29 Відповісти
+9
"А по количеству всяких планов мы впереди планеты всей" ©
19.05.2026 23:35 Відповісти
візьми під особистий контроль, бо вороги розворують. Доручи найближчим друзям.
19.05.2026 23:29 Відповісти
Яких тільки маразмів від зеленського за 7 років, не озвучував пересидент??
19.05.2026 23:44 Відповісти
19.05.2026 23:29 Відповісти
Хто забув, нагадаємо:

10.04.2020

Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест

Кабинет министров намерен cоздать в мае 500 тыс. рабочих мест, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

https://ru.interfax.com.ua/news/general/654053.html
19.05.2026 23:32 Відповісти
ти бачив на скільки робочих місць в ВСУ добавилось з 10.04.2020 року ?

то які претензії ?
19.05.2026 23:48 Відповісти
Там,з товариства ермака, якраз є кому готувати, точно...
19.05.2026 23:33 Відповісти
19.05.2026 23:35 Відповісти
Кстати, стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? А планы стойкости? А планы справедливого мира? А планы достойного мира, наконец? Это все еще в силе?
19.05.2026 23:42 Відповісти
19.05.2026 23:35 Відповісти
Веніславський в ролі туалетного паперу в туалеті на Банковій!!!
Родині та родичам, соромно за такі балачки ротом Веніславського…
19.05.2026 23:47 Відповісти
Я шось пропустив ? вiйна вже скiнчилася ? яке нах вiдновлення?
19.05.2026 23:41 Відповісти
Треба ж якось підіймати рейтинги...черговими обіцянками..
20.05.2026 00:13 Відповісти
Яке місце в цьому плані займають Міндічі-Цукермани?
19.05.2026 23:43 Відповісти
Інвестняні..😊
20.05.2026 00:12 Відповісти
Як я розумію, параша нарощує обстріли і навантаження на спасителів нарощується
В МЕНЕ ПРОПОЗИЦІЯ- нехай кожна країна ЄС , яку Україна захищає ,візьме одну область України , завезе туди своїх рятівників , які будуть працювати в Україні вахтовим методом .
для спасителів треба завезти мобільні городки ( даже Ілона Маска по 8 тис евро домик.) ( конечно бариги з парламенту , ні дня не працювавшие у будівництві , почнуть роздувати проекти за космічні ціни) . Все це фігня- простий домик з вагончика вирішує усі питання

тобто нехай інші країни приймають участь у рятуванні цивільних українців

А то вже бариги з Арахамією шукають хто буде відбудовувати Україну

НЕХАЙ СПОЧАТКУ РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВІД ПОЖЕЖ І ЗАВАЛІВ
19.05.2026 23:57 Відповісти
сподіваюсь потужний, з дуже сєкрєтними додатками!
19.05.2026 23:58 Відповісти
Розвиток буде тільки після війни , зараз не буде ніякого нормального розвитку коли летять ракети і шахеди, те що кажуть що ось ми розвиваємо щось , вони просто тирять гроші.
20.05.2026 00:02 Відповісти
Ага,одна " стратегія розвитку" до 2030 вже Урядом придумана..безглузда та нищівна для малого та середнього бізнесу..
20.05.2026 00:11 Відповісти
От тільки розвивати вже нема чого, приказала довго жить.
20.05.2026 00:53 Відповісти
В Японії під час 2-ї світової легендарні літаки Zero збирали студенти і школярі. Які потім стали економікою і промисловістю. Українські студенти і школярі, вивезені Зеленським з території саботажем ракетної програми і ППО, стануть різноробочими в економіці Європи.
20.05.2026 01:34 Відповісти
 
 