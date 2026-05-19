В Україні готують план економічного розвитку, - Зеленський

Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України обговорила підготовку економічної стратегії та конференції з відновлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні в Телеграм президента Володимира Зеленського.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Економічну стратегію готують для зростання

За словами глави держави, триває підготовка комплексної економічної стратегії для України.

Він наголосив, що такі кроки мають забезпечити економічне зростання та створення нових можливостей для громадян. Йдеться про умови, за яких українці зможуть залишатися в країні та створювати робочі місця.

"Вдячний, що Міжнародна консультативна група з питань залучення інвестицій та економічного розвитку України працює, і працює активно", – зазначив він.

Читайте також: Україна посилює далекобійні дії, - заява Зеленського

Підготовка до конференції у Гданську

Окремо під час зустрічі обговорили підготовку до конференції з відновлення України, яка запланована на червень у Гданську.

Президент підкреслив, що важливо отримати сильні результати, які сприятимуть стійкості держави та швидкому відновленню.

Також він подякував учасникам зустрічі, серед яких представники міжнародних фінансових організацій та великих компаній.

Раніше Зеленський анонсував наступного тижня значну кількість контактів на рівні лідерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною, - Зеленський