Україна посилює далекобійні дії, - заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський затвердив плани далекобійності на червень 2026 року.
Про це він заявив в ході вечірнього звернення у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні", – сказав Зеленський.
Він додав, що за травень відзначається динаміка на користь України: Сили оборони зберігають більше позицій і завдають більше уражень.
Про що ще говорив Зеленський
Також він зазначив, що розпочався процес перепоховання лідера Організації українських націоналістів (ОУН), полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. А також готуються рішення щодо перепоховання Євгена Коновальця.
"Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо", - зазначив Зеленський.
Він буде повертати в Україну давно померлих відомих українців, які поховані по всьому світу, бо живі українці шукають різні способи щоб виїхати з "країни мрій Зеленського".
