Україна посилює далекобійні дії, - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський затвердив плани далекобійності на червень 2026 року.

Про це він заявив в ході вечірнього звернення у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні", – сказав Зеленський.

Він додав, що за травень відзначається динаміка на користь України: Сили оборони зберігають більше позицій і завдають більше уражень.

Про що ще говорив Зеленський

Також він зазначив, що розпочався процес перепоховання лідера Організації українських націоналістів (ОУН), полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. А також готуються рішення щодо перепоховання Євгена Коновальця.

"Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо", - зазначив Зеленський.

