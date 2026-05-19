Зеленський призначив 23 судді, - укази. ПЕРЕЛІК
Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23-х суддів.
Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Кого призначили?
Так, було призначено суддів апеляційних, місцевих та господарських судів у низці областей України.
Павла Гуцала призначено на посаду судді Любарського районного суду Житомирської області.
Наталію Волкову - суддею Житомирського апеляційного суду.
Руслана Сінєльніка - суддею Запорізького апеляційного суду.
Романа Мінгазова - суддею Запорізького апеляційного суду.
Юлію Калмикову - суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду.
Сергія Глазька - суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду.
Вадима Каруна - суддею Чернігівського апеляційного суду.
Оксану Парфененко - суддею Чернігівського апеляційного суду.
Романа Холода - суддею Запорізького апеляційного суду.
Віктора Серебрянікова - суддею Чернігівського апеляційного суду.
Олександра Авраменка - суддею Чернігівського апеляційного суду.
Михайла Куценка суддею Чернігівського апеляційного суду.
Любов Кодрян - суддею Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.
Віктора Валюха - суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду.
Катерину Барабаш - суддею Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.
Ігоря Максиміва - суддею Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.
Олену Тацій - суддею господарського суду Луганської області.
Олесю Дупляк - суддею господарського суду міста Києва.
Ірину Компанієць - суддею Шостого апеляційного адміністративного суду.
Максима Олійника - суддею Чернігівського апеляційного суду.
Максима Заворотнюка - суддею Північного апеляційного господарського суду.
Юлію Бурзель - суддею Яготинського районного суду Київської області.
Василя Шевчука - суддею Закарпатського апеляційного суду.
