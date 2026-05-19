1 794 10

Зеленський призначив 23 судді, - укази. ПЕРЕЛІК

Зеленський призначив нових суддів: оприлюднено перелік

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23-х суддів.

Відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Кого призначили?

Так, було призначено суддів апеляційних, місцевих та господарських судів у низці областей України.

Павла Гуцала призначено на посаду судді Любарського районного суду Житомирської області.

Наталію Волкову - суддею Житомирського апеляційного суду.

Руслана Сінєльніка - суддею Запорізького апеляційного суду.

Романа Мінгазова - суддею Запорізького апеляційного суду.

Юлію Калмикову - суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Сергія Глазька - суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Вадима Каруна - суддею Чернігівського апеляційного суду.

Оксану Парфененко - суддею Чернігівського апеляційного суду.

Романа Холода - суддею Запорізького апеляційного суду.

Віктора Серебрянікова - суддею Чернігівського апеляційного суду.

Олександра Авраменка - суддею Чернігівського апеляційного суду.

Михайла Куценка суддею Чернігівського апеляційного суду.

Любов Кодрян - суддею Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

Віктора Валюха - суддею Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Катерину Барабаш - суддею Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ігоря Максиміва - суддею Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Олену Тацій - суддею господарського суду Луганської області.

Олесю Дупляк - суддею господарського суду міста Києва.

Ірину Компанієць - суддею Шостого апеляційного адміністративного суду.

Максима Олійника - суддею Чернігівського апеляційного суду.

Максима Заворотнюка - суддею Північного апеляційного господарського суду.

Юлію Бурзель - суддею Яготинського районного суду Київської області.

Василя Шевчука - суддею Закарпатського апеляційного суду.

Це що, має повноваження призначати місцевих суддів.
19.05.2026 17:08 Відповісти
Після слів: зеленський призначив- почалось, сіпатись око...
19.05.2026 17:16 Відповісти
Історія інколи робить дивовижні виверти і кульбіти.Можливо хтось з призначених ним суддів його ж і засудить.За що?Та хоч би за розстроєний рояль...якщо не можна за розстроєних українців...
19.05.2026 17:16 Відповісти
Або поламаний велосипед Україна..
19.05.2026 17:26 Відповісти
Цікаво оцей прострочений який офіційно вийшов з президентських обов'язків по терміну наскільки законні його дії і призначення?
19.05.2026 17:18 Відповісти
А судді хто ? Якіїсь два осли , якась старезна шкапа і два старезних цапа .
19.05.2026 17:22 Відповісти
Цікаво що з власностів в цих суддів виявиться незадекларованим, переписаним, а може і навіть банально вкраденим? 🤔
19.05.2026 17:27 Відповісти
Це що, "Вова" вже готує тих суддів яким буде подавати апеляцію якщо його візьмуть за дупу як "Алібабу"..
А за дупу "Вову" візьмуть, до бабці не ходи, всьому свій час.
19.05.2026 17:46 Відповісти
 
 