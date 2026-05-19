Зеленский назначил 23 судей, - указы. СПИСОК

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 23 судей.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Кого назначили?

Так, были назначены судьи апелляционных, местных и хозяйственных судов в ряде областей Украины.

Павел Гуцал назначен на должность судьи Любарского районного суда Житомирской области.

Наталью Волкову - судьей Житомирского апелляционного суда.

Руслана Синельника - судьей Запорожского апелляционного суда.

Романа Мингазова - судьей Запорожского апелляционного суда.

Юлию Калмыкову - судьей Восьмого апелляционного административного суда.

Сергея Глазько - судьей Восьмого апелляционного административного суда.

Вадима Каруна - судьей Черниговского апелляционного суда.

Оксану Парфененко - судьей Черниговского апелляционного суда.

Романа Холода - судьей Запорожского апелляционного суда.

Виктора Серебряникова - судьей Черниговского апелляционного суда.

Александра Авраменко - судьей Черниговского апелляционного суда.

Михаила Куценко - судьей Черниговского апелляционного суда.

Любовь Кодрян - судьей Апостоловского районного суда Днепропетровской области.

Виктора Валюха - судьей Восьмого апелляционного административного суда.

Екатерину Барабаш - судьей Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.

Игоря Максимова - судьей Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

Елену Таций - судьей хозяйственного суда Луганской области.

Олесю Дупляк - судьей хозяйственного суда города Киева.

Ирину Компаниец - судьей Шестого апелляционного административного суда.

Максима Олийника - судьей Черниговского апелляционного суда.

Максима Заворотнюка - судьей Северного апелляционного хозяйственного суда.

Юлию Бурзель - судьей Яготинского районного суда Киевской области.

Василия Шевчука - судьей Закарпатского апелляционного суда.

Це що, має повноваження призначати місцевих суддів.
показать весь комментарий
19.05.2026 17:08 Ответить
Після слів: зеленський призначив- почалось, сіпатись око...
показать весь комментарий
19.05.2026 17:16 Ответить
Історія інколи робить дивовижні виверти і кульбіти.Можливо хтось з призначених ним суддів його ж і засудить.За що?Та хоч би за розстроєний рояль...якщо не можна за розстроєних українців...
показать весь комментарий
19.05.2026 17:16 Ответить
Або поламаний велосипед Україна..
показать весь комментарий
19.05.2026 17:26 Ответить
Цікаво оцей прострочений який офіційно вийшов з президентських обов'язків по терміну наскільки законні його дії і призначення?
показать весь комментарий
19.05.2026 17:18 Ответить
А судді хто ? Якіїсь два осли , якась старезна шкапа і два старезних цапа .
показать весь комментарий
19.05.2026 17:22 Ответить
Цікаво що з власностів в цих суддів виявиться незадекларованим, переписаним, а може і навіть банально вкраденим? 🤔
показать весь комментарий
19.05.2026 17:27 Ответить
Це що, "Вова" вже готує тих суддів яким буде подавати апеляцію якщо його візьмуть за дупу як "Алібабу"..
А за дупу "Вову" візьмуть, до бабці не ходи, всьому свій час.
показать весь комментарий
19.05.2026 17:46 Ответить
 
 