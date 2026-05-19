Зеленский назначил 23 судей, - указы. СПИСОК
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 23 судей.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
Кого назначили?
Так, были назначены судьи апелляционных, местных и хозяйственных судов в ряде областей Украины.
Павел Гуцал назначен на должность судьи Любарского районного суда Житомирской области.
Наталью Волкову - судьей Житомирского апелляционного суда.
Руслана Синельника - судьей Запорожского апелляционного суда.
Романа Мингазова - судьей Запорожского апелляционного суда.
Юлию Калмыкову - судьей Восьмого апелляционного административного суда.
Сергея Глазько - судьей Восьмого апелляционного административного суда.
Вадима Каруна - судьей Черниговского апелляционного суда.
Оксану Парфененко - судьей Черниговского апелляционного суда.
Романа Холода - судьей Запорожского апелляционного суда.
Виктора Серебряникова - судьей Черниговского апелляционного суда.
Александра Авраменко - судьей Черниговского апелляционного суда.
Михаила Куценко - судьей Черниговского апелляционного суда.
Любовь Кодрян - судьей Апостоловского районного суда Днепропетровской области.
Виктора Валюха - судьей Восьмого апелляционного административного суда.
Екатерину Барабаш - судьей Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области.
Игоря Максимова - судьей Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.
Елену Таций - судьей хозяйственного суда Луганской области.
Олесю Дупляк - судьей хозяйственного суда города Киева.
Ирину Компаниец - судьей Шестого апелляционного административного суда.
Максима Олийника - судьей Черниговского апелляционного суда.
Максима Заворотнюка - судьей Северного апелляционного хозяйственного суда.
Юлию Бурзель - судьей Яготинского районного суда Киевской области.
Василия Шевчука - судьей Закарпатского апелляционного суда.
