Украина усиливает дальнобойные действия, — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил планы дальнобойности на июнь 2026 года.

Об этом он заявил в ходе вечернего обращения во вторник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и мы должны творчески развивать украинские дальнобойные санкции, которые показали свою силу в мае", – сказал Зеленский.

Он добавил, что за май отмечается динамика в пользу Украины: Силы обороны сохраняют больше позиций и наносят больше поражений.

О чем еще говорил Зеленский

Также он отметил, что начался процесс перезахоронения лидера Организации украинских националистов (ОУН), полковника Андрея Мельника и его жены Софии. А также готовятся решения о перезахоронении Евгения Коновальца.

"Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем", - отметил Зеленский.

