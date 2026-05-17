Зеленський: На наступному тижні буде значна кількість контактів з європейськими партнерами
Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня значну кількість контактів із європейськими партнерами, зокрема на рівні лідерів. Також тривають переговори з американською стороною.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Контакти з європейцями та американцями
"Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями – різні формати, і на лідерському рівні теж. Готуємось до комунікації з американцями – ми працюємо з ними фактично кожного дня, і потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо",- заявив глава держави.
Президент наголосив, що "кожен день має давати Україні результати".
"Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що також у зверненні Зеленський заявив, що "українська далекобійність значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі".
От же, ***, тільки "двушку на маскву" приплести ні як не виходить, прикро?
Але ж династію у Козині, на криваві гроші з Українців, він сам і започаткував!!!
Міндіч і зеленський з єрмаком, як Оманські агенти московитів, обдурили Україну вчергове ??
