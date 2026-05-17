Зеленський: На наступному тижні буде значна кількість контактів з європейськими партнерами

Зеленський готує серію перемовин із лідерами Європи

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня значну кількість контактів із європейськими партнерами, зокрема на рівні лідерів. Також тривають переговори з американською стороною.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Контакти з європейцями та американцями

"Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями – різні формати, і на лідерському рівні теж. Готуємось до комунікації з американцями – ми працюємо з ними фактично кожного дня, і потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо",- заявив глава держави.

Президент наголосив, що "кожен день має давати Україні результати".

"Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що також у зверненні Зеленський заявив, що "українська далекобійність значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі".

дипломатія (707) Європа (2451) Зеленський Володимир (27784) перемовини (3766)
+9
Бо треба втікати від новин - Єрмачілу будуть крутити
показати весь коментар
17.05.2026 22:47 Відповісти
+7
Знову Боневсрак буде кататись по іншим країнам? Це авіа-готельний-презедент, унікальний у всьому світі. Ми і тут перші!
показати весь коментар
17.05.2026 22:53 Відповісти
+6
Пора Вові вчергове ставать на лижі, бо ***** знову приглядується до Києва. Тому буде організовано дуже важливу закордонну "зустріч парнтерів".
показати весь коментар
17.05.2026 22:52 Відповісти
а свинарчуків?
Жмурукуабнімаю!
Щось слабенько. А як же "бариганакровілипецькафабрикаубивбратацибуляватб"?
От же, ***, тільки "двушку на маскву" приплести ні як не виходить, прикро?
Зеленський оманський разом з кабміндічами, все петляє і не коментує арешт, казнокрада та мародера з опу - єрмака !!!???
Але ж династію у Козині, на криваві гроші з Українців, він сам і започаткував!!!
Турист єті його мать...
він жеж не бункерний..
А деж оті 3.000 фламінго з НДКР, за млн дол від Західних Партнерів грошей?????
Міндіч і зеленський з єрмаком, як Оманські агенти московитів, обдурили Україну вчергове ??
Гра для лохів. По факту китайці й американці дали добро москалям продовжувати, а європейцям - триматися нами до кінця. Та й все, приїхали.
москалі продовжують конати суїцид.
дозвіл їм дали
Саме так, перемога близько.
А може як раз все навпаки😎
а йому, що, залізти в бункер,
сховатися,
як плєшиве хло?
контакт 3-9-6
Значит, или Ермак заговорит, или с Ермаком что-то произойдет.
Диктатор кожен тиждень на гастролях ви возить намародерене
Вкраде Єрмака і вивезе 🐱
А ось і гроші на маєток. Це командіровочниє.
Наступного тижня готуємося до нових масованих атак кацапні.
Знов терміново чкурне на "перемовини" за кордон? Треба не ігнорувати бомбосховища...
Заїдь за одне в VADA та здай аналізи.
Переклад:
Я поїхав за кордон на тиждень, а ви готуйтесь до масованих обстрілів.
