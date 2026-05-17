Зеленський: На наступному тижні буде значна кількість контактів з європейськими партнерами

Президент Володимир Зеленський анонсував наступного тижня значну кількість контактів із європейськими партнерами, зокрема на рівні лідерів. Також тривають переговори з американською стороною.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями – різні формати, і на лідерському рівні теж. Готуємось до комунікації з американцями – ми працюємо з ними фактично кожного дня, і потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо",- заявив глава держави.

Президент наголосив, що "кожен день має давати Україні результати".

"Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що також у зверненні Зеленський заявив, що "українська далекобійність значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі".

