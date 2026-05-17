Зеленський про атаку на Московську область: Війна повертається в "родную гавань", і це сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною
Сили оборони України завдали масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 кілометрів.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Удари по Московському регіону
"Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають", - сказав глава держави.
Крім того, президент додав, що Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму.
"Росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів – в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці", - сказав Зеленський.
Українська далекобійність
Очільник держави також зазначив, що "українська далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі".
"Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу", - заявив Зеленський.
Що передувало?
Нагадаємо, що в ніч на 17 травня Сили оборони України уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл. РФ.
Зокрема, у Московській області було уражено:
- завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;
- Московський НПЗ;
- нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";
- нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".
Тим часом російські пропагандистські канали применшили масштаб одного з найбільших українських ударів по Москві та Московській області РФ в ніч на 17 травня.
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
Тихариться про спасіння ним ОСОБИСТО, - Цемаха, вагнерівців, беркутні, безкарність ригоАНАЛІВ та їх помічників!?!?!?
Коли ж ми його здихаємося..
Особливо після складеного будинку з десятками загиблих і не одного будинку на цьому тижні.
А уяви, чмо, чого могли б досягти наші військові, якби ти не складував доляри кубометрами. Криворагульне *****-2
в Україні майже знищена енергетика.. промисловість втрачені 25% територій, млн біженців , сотні тисяч загиблих ..
а цей ібанько Рембо з себе вдає ..істота кінчена