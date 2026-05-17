Зеленський про атаку на Московську область: Війна повертається в "родную гавань", і це сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною

Президент Володимир Зеленський

Сили оборони України завдали масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 кілометрів.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Удари по Московському регіону 

"Сьогодні дуже масштабно Сили оборони України, наша Служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по Московському регіону. Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають", - сказав глава держави.

Крім того, президент додав, що Сили оборони відпрацювали за цю добу по об’єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму.

"Росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів – в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці", - сказав Зеленський. 

Українська далекобійність 

Очільник держави також зазначив, що "українська далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі".

"Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як усе змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу", - заявив Зеленський. 

Уражено підприємство ВПК та низку нафтооб'єктів у Московській області і військовий аеродром "Бельбек" у Криму, - СБУ.

Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня Сили оборони України уразили підприємство ВПК та низку нафтооб’єктів у Московській обл. РФ.

Зокрема, у Московській області було уражено:

  • завод "Ангстрем", який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;
  • Московський НПЗ;
  • нафтоперекачувальну станцію "Сонєчногорська";
  • нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Тим часом російські пропагандистські канали применшили масштаб одного з найбільших українських ударів по Москві та Московській області РФ в ніч на 17 травня.

Читайте також: Російські телеканали применшили масштаб української атаки на Москву, - ЗМІ

Топ коментарі
+26
І знову піар Оманського Буратіно. Піар на всьому.
показати весь коментар
17.05.2026 19:58 Відповісти
+24
Двушки теж повертаються в рідну говень?
показати весь коментар
17.05.2026 19:56 Відповісти
+15
зе!=сросія..

Коли ж ми його здихаємося..
показати весь коментар
17.05.2026 20:02 Відповісти
Стихотворение 18го века...⁠⁠
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."

Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
показати весь коментар
17.05.2026 21:36 Відповісти
Петляє Оманський зеленський, а за єрмака собі сраку рве і ********* з моноШобли з абрахаміям у ВРУ, руками продажних вертухаїв на посадах в органах державної влади…..!!!!
Тихариться про спасіння ним ОСОБИСТО, - Цемаха, вагнерівців, беркутні, безкарність ригоАНАЛІВ та їх помічників!?!?!?
показати весь коментар
17.05.2026 23:23 Відповісти
Нехай відпрацьовують і далі, і не потрібно зупинятись
показати весь коментар
17.05.2026 19:58 Відповісти
Собака зелена!...
показати весь коментар
17.05.2026 21:05 Відповісти
«Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та чокнутих українців».- Це легендарна фраза з фільму «Пограбування італійською»
показати весь коментар
17.05.2026 19:59 Відповісти
цікава байка
показати весь коментар
17.05.2026 21:20 Відповісти
Коли вже Мадяра послом кудись направлять?
показати весь коментар
17.05.2026 20:01 Відповісти
ніколи!.всі посольські місця ухилянт ******** заняв
показати весь коментар
17.05.2026 21:23 Відповісти
Так це ж заслуга операторів бпла виключно, ти тут до якого місця?
показати весь коментар
17.05.2026 20:01 Відповісти
Какая разніца.
показати весь коментар
17.05.2026 20:12 Відповісти
Вся робота зелених ботів насмарку.... Головний Віслюк знову сказав "московський регіон"... мабуть підказали, що видати класну, безумовно, атаку як атаку на Москву не вийде.
показати весь коментар
17.05.2026 20:01 Відповісти
Як Чаушеску румуни.
показати весь коментар
17.05.2026 20:13 Відповісти
І скумбрію..ну як дружину Чаушеску..та і ім'я))) символично..
показати весь коментар
17.05.2026 20:15 Відповісти
Здихаємося? А як вирішити проблему виборця з принципами " хотьпоржом"?
показати весь коментар
17.05.2026 21:57 Відповісти
Це ті, хто звалили за кордон?
показати весь коментар
17.05.2026 22:00 Відповісти
"Дякую всім за увагу. І на цьому все."
показати весь коментар
17.05.2026 20:02 Відповісти
Менше відосиків і більше балістики.
показати весь коментар
17.05.2026 20:02 Відповісти
Буратино всегда там где хорошие новости ,пиараст.
показати весь коментар
17.05.2026 20:04 Відповісти
Потужно,піарно з помпою все як завжди,надпотужна відплата після надпотужного"дозволу параду". Шось там десь горить пихтить в підмосковьї.

Особливо після складеного будинку з десятками загиблих і не одного будинку на цьому тижні.
показати весь коментар
17.05.2026 20:06 Відповісти
Кацапи ще просють... 🤣🤣🤣

показати весь коментар
17.05.2026 20:09 Відповісти
Стільки пафосу, наче там вже пів-москви розбито дронами... Краще нехай про "династію" розповість.
показати весь коментар
17.05.2026 20:13 Відповісти
Це добре. Але мало. ДУЖЕ мало.
показати весь коментар
17.05.2026 21:13 Відповісти
Обскубаний павич розпустив хвоста.
А уяви, чмо, чого могли б досягти наші військові, якби ти не складував доляри кубометрами. Криворагульне *****-2
показати весь коментар
17.05.2026 20:15 Відповісти
фанфарон ти 🤡 гр* баний ,обдовбеш зеленський ,скільки люду загубив ,та здав теріторію України !!! Зщезни племена потвора ...мамонівська !!!
показати весь коментар
17.05.2026 20:15 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2026 20:18 Відповісти
Як завжди - на нари обкуреного ішака! Чмо коментує те, до чого немає жодного відношення. Ну, не може ж воно коментувати справи дєрмака, до яких має безпосереднє відношення. Тож, примазується до переможних та позитивних новин.
показати весь коментар
17.05.2026 20:18 Відповісти
Какой народ, тут скоро одни индусы останутся если этот евоейский царек еще попотужничает пару лет
показати весь коментар
17.05.2026 20:29 Відповісти
господи ..що воно пердить ротом

в Україні майже знищена енергетика.. промисловість втрачені 25% територій, млн біженців , сотні тисяч загиблих ..

а цей ібанько Рембо з себе вдає ..істота кінчена
показати весь коментар
17.05.2026 20:45 Відповісти
Території не втрачені а окуповані
показати весь коментар
17.05.2026 23:20 Відповісти
лето по ходу будет в блєк ауте
показати весь коментар
17.05.2026 20:56 Відповісти
в Україні , скоріш за все(
показати весь коментар
17.05.2026 21:37 Відповісти
На москві, ще й торфянники підпалим
показати весь коментар
17.05.2026 23:21 Відповісти
Провали кацапстану --це провали кацапстану. Жаба зелена тут як зайцю стоп-сигнал. А от медведчуку ПОТРІБНО ВЖЕ ВЧОРА ставити пам'ятники в Україні та по всій Європі! І героя України! Ох і будуть рватися пукани в кацапсінців! Особливо у *****-- так розвести кума за його ж гроші!
показати весь коментар
17.05.2026 21:39 Відповісти
Попри те що ти проклав для неї асфальт в Уукраїну.
показати весь коментар
17.05.2026 21:50 Відповісти
 
 