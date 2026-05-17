Новости
Зеленский об атаке на Московскую область: Война возвращается в "родную гавань", и это сигнал, что не стоит связываться с Украиной

Президент Владимир Зеленский

Силы обороны Украины нанесли массированные удары по Московской области с расстояния более 500 километров.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в очень широком масштабе Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка провели операцию по Московскому региону. Хорошая волна наших ударов – мы обеспечиваем Украине эту возможность. Расстояние до целей на этот раз – более 500 километров, это важно еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они больше всего берегут свой район власти. Но украинские дальнобойные удары уже преодолевают это", – сказал глава государства.

Кроме того, президент добавил, что Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму.

"Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов – в Украине, в Молдове или в любой другой стране-соседке", - сказал Зеленский.

Украинская дальнобойность

Глава государства также отметил, что "украинская дальнобойность – это то, что значительно меняет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире".

"Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа – именно против народа", - заявил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской обл. РФ.

В частности, в Московской области были поражены:

  • завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
  • Московский НПЗ;
  • нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская";
  • нефтеперекачивающая станцию "Володарское".

Между тем, российские пропагандистские каналы уменьшили масштаб одного из крупнейших украинских ударов по Москве и Московской области РФ в ночь на 17 мая.

Автор: 

Зеленский Владимир москва россия атака
Двушки теж повертаються в рідну говень?
17.05.2026 19:56 Ответить
Нехай відпрацьовують і далі, і не потрібно зупинятись
17.05.2026 19:58 Ответить
І знову піар Оманського Буратіно. Піар на всьому.
17.05.2026 19:58 Ответить
«Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та чокнутих українців».- Це легендарна фраза з фільму «Пограбування італійською»
17.05.2026 19:59 Ответить
Коли вже Мадяра послом кудись направлять?
17.05.2026 20:01 Ответить
Так це ж заслуга операторів бпла виключно, ти тут до якого місця?
17.05.2026 20:01 Ответить
Какая разніца.
17.05.2026 20:12 Ответить
Вся робота зелених ботів насмарку.... Головний Віслюк знову сказав "московський регіон"... мабуть підказали, що видати класну, безумовно, атаку як атаку на Москву не вийде.
17.05.2026 20:01 Ответить
зе!=сросія..

Коли ж ми його здихаємося..
17.05.2026 20:02 Ответить
Як Чаушеску румуни.
17.05.2026 20:13 Ответить
І скумбрію..ну як дружину Чаушеску..та і ім'я))) символично..
17.05.2026 20:15 Ответить
"Дякую всім за увагу. І на цьому все."
17.05.2026 20:02 Ответить
Менше відосиків і більше балістики.
17.05.2026 20:02 Ответить
Буратино всегда там где хорошие новости ,пиараст.
17.05.2026 20:04 Ответить
Потужно,піарно з помпою все як завжди,надпотужна відплата після надпотужного"дозволу параду". Шось там десь горить пихтить в підмосковьї.

Особливо після складеного будинку з десятками загиблих і не одного будинку на цьому тижні.
17.05.2026 20:06 Ответить
Кацапи ще просють... 🤣🤣🤣

17.05.2026 20:09 Ответить
Стільки пафосу, наче там вже пів-москви розбито дронами... Краще нехай про "династію" розповість.
17.05.2026 20:13 Ответить
Обскубаний павич розпустив хвоста.
А уяви, чмо, чого могли б досягти наші військові, якби ти не складував доляри кубометрами. Криворагульне *****-2
17.05.2026 20:15 Ответить
фанфарон ти 🤡 гр* баний ,обдовбеш зеленський ,скільки люду загубив ,та здав теріторію України !!! Зщезни племена потвора ...мамонівська !!!
17.05.2026 20:15 Ответить
17.05.2026 20:18 Ответить
Як завжди - на нари обкуреного ішака! Чмо коментує те, до чого немає жодного відношення. Ну, не може ж воно коментувати справи дєрмака, до яких має безпосереднє відношення. Тож, примазується до переможних та позитивних новин.
17.05.2026 20:18 Ответить
Какой народ, тут скоро одни индусы останутся если этот евоейский царек еще попотужничает пару лет
17.05.2026 20:29 Ответить
господи ..що воно пердить ротом

в Україні майже знищена енергетика.. промисловість втрачені 25% територій, млн біженців , сотні тисяч загиблих ..

а цей ібанько Рембо з себе вдає ..істота кінчена
17.05.2026 20:45 Ответить
 
 