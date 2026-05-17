Зеленский об атаке на Московскую область: Война возвращается в "родную гавань", и это сигнал, что не стоит связываться с Украиной

Силы обороны Украины нанесли массированные удары по Московской области с расстояния более 500 километров.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в очень широком масштабе Силы обороны Украины, наша Служба безопасности Украины, наша разведка провели операцию по Московскому региону. Хорошая волна наших ударов – мы обеспечиваем Украине эту возможность. Расстояние до целей на этот раз – более 500 километров, это важно еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они больше всего берегут свой район власти. Но украинские дальнобойные удары уже преодолевают это", – сказал глава государства.

Кроме того, президент добавил, что Силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму.

"Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов – в Украине, в Молдове или в любой другой стране-соседке", - сказал Зеленский.

Украинская дальнобойность

Глава государства также отметил, что "украинская дальнобойность – это то, что значительно меняет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире".

"Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в досягаемости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа – именно против народа", - заявил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 17 мая Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию ВПК и ряду нефтяных объектов в Московской обл. РФ.

В частности, в Московской области были поражены:

завод "Ангстрем", который поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская";

нефтеперекачивающая станцию "Володарское".

Между тем, российские пропагандистские каналы уменьшили масштаб одного из крупнейших украинских ударов по Москве и Московской области РФ в ночь на 17 мая.

