Зеленский: На следующей неделе будет значительное количество контактов с европейскими партнерами

Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе значительное количество контактов с европейскими партнерами, в частности на уровне лидеров. Также продолжаются переговоры с американской стороной.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Контакты с европейцами и американцами

"На этой неделе будет значительное количество наших контактов с европейцами – в различных форматах, в том числе и на лидерском уровне. Готовимся к коммуникации с американцами – мы работаем с ними фактически каждый день, и нужны весомые межгосударственные политические результаты. Такие результаты возможны, и на командном уровне сейчас их готовим", – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что "каждый день должен приносить Украине результаты".

"Каждый день. Наша сила и наш дальний радиус действия должны становиться больше. Благодарю всех, кто с Украиной", — добавил Зеленский.

Напомним, что также в обращении Зеленский заявил, что "украинская дальнобойность значительно меняет ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире".

