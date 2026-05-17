Зеленский: На следующей неделе будет значительное количество контактов с европейскими партнерами
Президент Владимир Зеленский анонсировал на следующей неделе значительное количество контактов с европейскими партнерами, в частности на уровне лидеров. Также продолжаются переговоры с американской стороной.
Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Контакты с европейцами и американцами
"На этой неделе будет значительное количество наших контактов с европейцами – в различных форматах, в том числе и на лидерском уровне. Готовимся к коммуникации с американцами – мы работаем с ними фактически каждый день, и нужны весомые межгосударственные политические результаты. Такие результаты возможны, и на командном уровне сейчас их готовим", – заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что "каждый день должен приносить Украине результаты".
"Каждый день. Наша сила и наш дальний радиус действия должны становиться больше. Благодарю всех, кто с Украиной", — добавил Зеленский.
Напомним, что также в обращении Зеленский заявил, что "украинская дальнобойность значительно меняет ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире".
От же, ***, тільки "двушку на маскву" приплести ні як не виходить, прикро?
Але ж династію у Козині, на криваві гроші з Українців, він сам і започаткував!!!
Міндіч і зеленський з єрмаком, як Оманські агенти московитів, обдурили Україну вчергове ??
