Кількість сил на Чернігівсько-Київському напрямку буде збільшено, - Зеленський

Зеленський провів Ставку: говорили про загрозу з Білорусі

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза з півночі

"Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені", - йдеться в повідомленні.

Дипломатія

Також президент доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни.

"Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб", - зазначив він.

Удари по РФ

"Щодо російських напрямків. Готуємо розширення географії наших далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови.

Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував глава держави.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
  • Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.
  • Також президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.

Топ коментарі
+3
Там всего несколько дорог, которых уже практически не существует, плюс несколько лет строились укрепления. В тех местах много рек, речушек, ручейков и болот - если там взорвать мосты - любая колонна остановится, объехать там нельзя - и колонна будет уничтожена десятком экипажей фпв за полчаса. И это могло бы случиться в 22 году если бы к такому развитию событий готовились. Достаточно уничтожить мост, под которым река с заболоченными берегами - и удачи тем кто попробует навести там переправу под ударами артиллерии. Достаточно вспомнить эпохальную переправу РОВ под Белогоровкой в 2022 году, когда они техникой все дно реки вымостили. Про вариант наступления малыми пехотными группа по 2-3 человека, которые тащат на горбу всю свою логистику чтобы пройти 100+ км и напопившись захватить Киев? Ну бред же...
20.05.2026 15:24 Відповісти
+2
Хто вірить що кацапи попруть знову на Київ? На місто мільйонник. Що б що? залишки своєї техніки остаточно там залишити? Тим паче " раптовість" вже навряд чи буде.
20.05.2026 15:15 Відповісти
+1
головне, рівненську АЕС не просрати, ак просрали запорізьку, саме там ворог веде спостереження і там ліс перекритий білорусами, щось, можливо, готується
20.05.2026 15:15 Відповісти
Боюся що вони полізуть через Волинь Рівне. Поки Зеленський лякає Київ.
20.05.2026 15:25 Відповісти
Такая угроза была с самого начала(2022). И все еще остается актуальной.
20.05.2026 15:29 Відповісти
Не совсем! Вы видимо многого не знаете. В 2022 году, я за 10 дней знал, что части кацапстана вишли на боевые позиции. У меня не было доступа ни к каким секретам и информации! Меня еще в ССсрЕ этому учили смотреть и слушать.)
20.05.2026 15:49 Відповісти
Я знаю много многое, бо гадалка предсказала(шутка). Прослужив треть жизни в ВСУ, знал ,шо нас ждет мастштабная война с московским царством еще в в 1992(но почти никто не хотел слушать).
20.05.2026 15:54 Відповісти
У меня в 2022 году в Полесье было закопано три схрона, и они возможно еще есть. Схроны с медикаментами и продуктами, на отделение. Мне Д.К. не интересно, что ждет тебя ( как тебе про меня) Не хочу много писать, потому, что попаду под многие ст. УК. Недавно был день памяти расстрелянных властью в Быковне , там лежит мой прадед! Я это помню!
20.05.2026 16:03 Відповісти
Не полезут. Туда даже летом 1941 года немцы не полезли, наступления шло севернее и южнее Полесья. Там сплошные леса да болота, немногие дороги это по сути узкие корридоры в лесных массивах, еще и разделенные текущими на север реками и речушками. Идеальное место чтобы заманить туда наступающих, обрезать их логистику и уничтожить. Именно это сделали в весьма неблагоприятных условиях в 22 году, когда и врага было больше, и он был лучше подготовлен, и было на порядки меньше вооружений которые могли бы такую проблему решать. Тогда делали засады, минировали, гонялись мобильными группами, стреляли с нлоу, джавелинов и стугн - и все равно что то да прорывалось. Сейчас несколько десятков "ждунов" логистику обрежут там полностью. А несколько десятков километров по лесам тащить на горбу бк и еду - ну это фантастика.
20.05.2026 15:33 Відповісти
Поддерживаю Вас. Видно, что знакомы с картиной не про репродукции). Еще нужно помнить где дороги из кацапстана и Белоруси до границ Украины ( что бы влупить в подходящий момент) и там можно сдерживать придурков небольшими силами. ( Но имея адекватное командование и мобильный БОЕсаособный резерв).
20.05.2026 15:38 Відповісти
А как? Захватить ее сложно! Но могут раз ПиС тячить нараз!
20.05.2026 15:51 Відповісти
Генерал Пальоса, заступник керівника ОПи, пару днів тому сказав, що угруповання у росіян на білоруському боці відсутнє і сил для вторгнення у них немає.
А тут на тобі?
20.05.2026 15:23 Відповісти
Ну так он "офисный " бригадный генерал, ему можно).
20.05.2026 15:26 Відповісти
Ти уйобку тупорилий , скільки ти ще будеш анонсувати секретну інформацію ?
20.05.2026 15:31 Відповісти
Збільшено дідами 50+?
20.05.2026 15:34 Відповісти
У дедушек 50+ много плюсов для военной службы: не побегут, если шо(бо физически неспособны), "разгрузка" пенсионного фонда(по 1 и 2 списку дохрена пенсионеров), ну и к генофонду имеют малое отношение(сдохнут и пофиг). Зегевара и К ликуют ,от не имеющего аналога ноу-хау...
20.05.2026 15:47 Відповісти
Шашликів не буде?
20.05.2026 16:04 Відповісти
 
 