Кількість сил на Чернігівсько-Київському напрямку буде збільшено, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза з півночі
"Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені", - йдеться в повідомленні.
Дипломатія
Також президент доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни.
"Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб", - зазначив він.
Удари по РФ
"Щодо російських напрямків. Готуємо розширення географії наших далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе зарекомендували, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови.
Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував глава держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 травня у Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї.
- Раніше Зеленський повідомляв, що РФ готує удари по "центрах ухвалення рішень" в Україні та наступи з території Білорусі на Київ чи НАТО.
- Також президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі.
