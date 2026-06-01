УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15155 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Ставки Забезпечення ЗСУ зброєю Розбудова ППО в Україні
734 15

Зеленський провів Ставку: обговорили забезпечення бригад, проведення БЗВП та посилення ППО

Зеленський доручив напрацювати нові кроки для допомоги фронту після Ставки

У понеділок, 1 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У другій половині минулого року були впроваджені рішення, які зрештою призвели до значного посилення наших фронтових позицій", - наголосив президент.

Підтримка бригад

Зокрема, під час засідання Ставки йшлося про результати виконання рішень щодо підтримки бригад.

"Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Щодо особового складу, вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції. Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади", - розповів Зеленський.

Постачання далекобійних 155-мм снарядів

Крім того, обговорили й питання про постачання далекобійних 155-мм боєприпасів щодо яких військові часто зверталися.

Глава держави доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки вітчизняних артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів.

За словами Зеленського, Міністерство оборони працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються.

Читайте також: Зеленський провів Ставку: обговорили фронтову ППО, дрони-перехоплювачі, оборонні закупівлі

Посилення ППО

Також президент заслухав  доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках фронту. 

"Українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат. Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки. Багато уваги приділили сьогодні й ППО. Це, абсолютно зрозуміло, ключовий пріоритет для захисту наших міст і громад. Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні", - заявив очільник держави.

Читайте також: Кількість сил на Чернігівсько-Київському напрямку буде збільшено, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27895) ППО (4151) Ставка (194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Провів ставку чотириразовий ухилянт.. це якийсь сюр, що в ньому воно розуміє?
показати весь коментар
01.06.2026 18:40 Відповісти
+3
Доречі! трамп теж ухилянт і не служив в США
показати весь коментар
01.06.2026 18:43 Відповісти
+2
Ставку він провів, сталінчик йоханий...
показати весь коментар
01.06.2026 18:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Провів ставку чотириразовий ухилянт.. це якийсь сюр, що в ньому воно розуміє?
показати весь коментар
01.06.2026 18:40 Відповісти
Доречі! трамп теж ухилянт і не служив в США
показати весь коментар
01.06.2026 18:43 Відповісти
Воно служить в КГБ.
показати весь коментар
01.06.2026 18:48 Відповісти
Він закінчив військову академію, отримав S4 (курсантний батальйонний старшина), потім у Вест-Пойнті отримав першого срежанта.
показати весь коментар
01.06.2026 18:53 Відповісти
Во времена вьетнамской. доктор нашел у него какие-то "шпоры". Даже в Канаду не пришлось выезжать).
показати весь коментар
01.06.2026 19:26 Відповісти
Взагалі то чотирЬОхразовий
показати весь коментар
01.06.2026 18:48 Відповісти
Чотирьохочковий...
показати весь коментар
01.06.2026 19:30 Відповісти
Зеля на Ставках вже руку набив - ше б морду набити
показати весь коментар
01.06.2026 18:43 Відповісти
Ставку він провів, сталінчик йоханий...
показати весь коментар
01.06.2026 18:43 Відповісти
зеля хоч раз їздив на перевіряти як готують на БЗВП ?
показати весь коментар
01.06.2026 18:44 Відповісти
Ну приїде він туди йому влаштують показуху та і все. Як з деякими населеними пунктами, які вже давно втрачені, а ще повідомляють про героїчну оборону.
показати весь коментар
01.06.2026 19:26 Відповісти
Скільки ще паперових журналів вирішили додати потужні можновладці?
показати весь коментар
01.06.2026 19:00 Відповісти
Даешь больше рексов 50+ на БЗВП! На полный курс, ессно))
показати весь коментар
01.06.2026 19:15 Відповісти
Сміх та й годі: безтолкове чмо провело...
показати весь коментар
01.06.2026 19:34 Відповісти
 
 