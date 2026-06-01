Зеленський провів Ставку: обговорили забезпечення бригад, проведення БЗВП та посилення ППО

У понеділок, 1 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"У другій половині минулого року були впроваджені рішення, які зрештою призвели до значного посилення наших фронтових позицій", - наголосив президент.

Підтримка бригад

Зокрема, під час засідання Ставки йшлося про результати виконання рішень щодо підтримки бригад.

"Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Щодо особового складу, вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції. Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади", - розповів Зеленський.

Постачання далекобійних 155-мм снарядів

Крім того, обговорили й питання про постачання далекобійних 155-мм боєприпасів щодо яких військові часто зверталися.

Глава держави доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки вітчизняних артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів.

За словами Зеленського, Міністерство оборони працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються.

Посилення ППО

Також президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках фронту.

"Українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат. Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки. Багато уваги приділили сьогодні й ППО. Це, абсолютно зрозуміло, ключовий пріоритет для захисту наших міст і громад. Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні", - заявив очільник держави.

