Украине нужна "помощь следующего уровня", чтобы запустить новый цикл военных инноваций, - Федоров

Для того чтобы и дальше менять ход войны против РФ, Украине требуется дополнительная оборонная помощь на миллиарды.

Об этом в интервью Politico заявил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Издание отмечает, что Украина просит союзников воспользоваться "мимолетным" окном возможностей, в частности профинансировать БПЛА, ракеты и военные технологии, которые смогут вывести Россию из равновесия и укрепить недавние успехи Украины на поле боя.

"Нам нужна помощь следующего уровня, чтобы иметь возможность завершить работу. Если у нас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить новый цикл военных инноваций, прежде чем Россия адаптируется к текущему, мы получим еще шесть месяцев", - сказал Федоров.

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По словам министра, в войне технологий можно увидеть, как быстро можно изменить ход событий.

"Все зависит от скорости финансирования и наших действий", - сказал Федоров и добавил, что "Украина защищает от россиян всю Европу".

Politico пишет, что потребности Украины в военных расходах в этом году составят 136 миллиардов евро. Из них она сможет покрыть лишь 53 миллиарда евро за счет собственных ресурсов. В то же время недавно согласованный кредит ЕС в размере 90 млрд обещает около 28,3 миллиарда евро военной помощи уже в этом году

Также существуют дополнительные двусторонние пакеты военной помощи, а также программа PURL.

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Однако, по словам Федорова, этого все еще недостаточно. Стране нужны еще миллиарды целевой помощи, "и она нам нужна уже завтра".

"Чем быстрее партнеры будут направлять военную помощь, тем больше шансов, что мы сможем высвободить государственные средства для выплаты новых окладов. Сегодня украинская армия является самой подготовленной в Европе. Где еще вы найдете войска, способные уничтожать от 30 тыс. до 35 тыс. российских солдат в месяц?" - подчеркнул министр.

Эти военные модернизации преследуют одну цель - продемонстрировать Путину, что войну против Украины невозможно выиграть, отмечает Politico.

"Он должен почувствовать, что цена слишком высока, чтобы продолжать войну", - подытожил Федоров.

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