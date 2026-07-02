У Криму прогриміли вибухи - повідомляють про ймовірні ураження в Севастополі, Сімферополі та Феодосії, - ЗМІ

В окупованому Криму в ніч на 2 липня було чути вибухи та стрілянину. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, ймовірні ураження зафіксували в Севастополі, Сімферополі та Феодосії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода Крим.Реалії та телеграм-канал "Кримський вітер".

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За даними російської окупаційної адміністрації, о 3:21 у Севастополі оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько двох годин. Про наслідки атаки або можливі влучання окупаційна влада не повідомила.

Ймовірні ураження

У Севастополі пролунали щонайменше два вибухи. Також повідомлялося про потужний вибух у районі державної районної електростанції в Сімферополі.

У Феодосії могли бути три влучання поблизу нафтобази та ще одне – в районі гори Тепе-Оба, де розташовані позиції російських радіолокаційних станцій. Ці повідомлення незалежно підтвердити наразі неможливо.

Крім того, видання повідомляють про пожежі на електропідстанціях "Донузлав" і "Мітяєво" на заході півострова. Перша є вузловою підстанцією високої напруги, друга забезпечує електропостачання населених пунктів і пов'язана із сонячною електростанцією потужністю 32 МВт.

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