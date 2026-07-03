Паливна криза зашкодила Путіну: його рейтинг впав до найнижчого рівня з 2018 року - 66,9%, - росЗМІ

Рейтинг схвалення президента РФ Володимира Путіна за тиждень впав одразу на 3,5 відсоткового пункту. Це найбільше тижневе зниження за останні вісім років, яке пов'язують із паливною кризою в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

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За результатами опитування, проведеного з 22 по 28 червня, рівень схвалення діяльності Путіна знизився до 66,9%.

"Це стало найбільшим тижневим зниженням із червня 2018 року", – зазначає The Moscow Times.

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Найбільше падіння з часу пенсійної реформи

Видання нагадує, що востаннє настільки різке падіння рейтингу Путіна фіксували у червні 2018 року після оголошення непопулярної пенсійної реформи. Тоді рівень схвалення президента РФ за тиждень обвалився на 8,5 відсоткового пункту.

За останні роки навіть такі резонансні події, як оголошення мобілізації восени 2022 року, блокування Telegram чи масові відключення інтернету, не спричиняли настільки стрімкого зниження підтримки очільника Кремля.

The Moscow Times зазначає, що за останні двадцять років швидше рейтинг Путіна падав лише у вересні 2009 року.

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За півтора року Путін втратив понад 12 пунктів підтримки

За даними ВЦВГД, нинішній показник у 66,9% лише трохи перевищує мінімум, зафіксований у квітні цього року (65,6%).

Водночас порівняно з кінцем 2025 року рейтинг Путіна знизився на 10,9 відсоткового пункту, а від пікового показника 79,2%, зафіксованого у травні 2025 року, – уже на 12,3 пункту.

"У тому, що відбувається, росіяни звинувачують саме Путіна", – зазначає The Moscow Times.

При цьому рейтинг схвалення уряду РФ майже не змінився, а частка тих, хто не схвалює діяльність російського Кабміну, навіть дещо зменшилася – з 23,3% до 23%.

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