Топливный кризис навредил Путину: его рейтинг упал до самого низкого уровня с 2018 года - 66,9%, - росСМИ

Рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина за неделю упал сразу на 3,5 процентных пункта. Это самое значительное недельное снижение за последние восемь лет, которое связывают с топливным кризисом в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По результатам опроса, проведенного с 22 по 28 июня, уровень одобрения деятельности Путина снизился до 66,9%.

"Это стало самым значительным недельным снижением с июня 2018 года", — отмечает The Moscow Times.

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Самое сильное падение со времени пенсионной реформы

Издание напоминает, что в последний раз столь резкое падение рейтинга Путина фиксировали в июне 2018 года после объявления непопулярной пенсионной реформы. Тогда уровень одобрения президента РФ за неделю обвалился на 8,5 процентных пункта.

За последние годы даже такие резонансные события, как объявление мобилизации осенью 2022 года, блокировка Telegram или массовые отключения интернета, не вызывали столь стремительного снижения поддержки главы Кремля.

The Moscow Times отмечает, что за последние двадцать лет рейтинг Путина падал быстрее только в сентябре 2009 года.

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За полтора года Путин потерял более 12 пунктов поддержки

По данным ВЦИОМ, нынешний показатель в 66,9% лишь немного превышает минимум, зафиксированный в апреле этого года (65,6%).

В то же время по сравнению с концом 2025 года рейтинг Путина снизился на 10,9 процентных пункта, а от пикового показателя 79,2%, зафиксированного в мае 2025 года, — уже на 12,3 пункта.

"В происходящем россияне винят именно Путина", — отмечает The Moscow Times.

При этом рейтинг одобрения правительства РФ почти не изменился, а доля тех, кто не одобряет деятельность российского Кабмина, даже несколько уменьшилась — с 23,3% до 23%.

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