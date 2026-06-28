Путин признал дефицит топлива и очереди на АЗС в РФ: обсуждается запрет на экспорт дизельного топлива

Российский диктатор Владимир Путин признал наличие топливного кризиса в России, возникшего после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ.

Об этом он заявил на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка, цитируют его российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что заявил Путин?

Диктатор РФ утверждает, что мощности крупнейших НПЗ задействованы на полную мощность. В то же время он призвал "свести к минимуму последствия" украинских ударов по нефтегазовой отрасли РФ.

Также глава Кремля заявил, что запасы бензина в РФ якобы составляют 1,7 млн тонн. Однако Россия начала использовать резервы, общий уровень которых, по словам Путина, почти такой же, как в прошлом году.

"Сейчас запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Наблюдается небольшое снижение — всего 4%", — утверждает Путин.

В то же время российский диктатор признал, что на автозаправочных станциях наблюдаются очереди, а отдельные марки бензина не всегда доступны.

Он также отметил, что в настоящее время действует временный запрет на экспорт бензина и авиационного топлива, и обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

На фоне проблем с топливом Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка РФ.

"Речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости поддерживать экономически обоснованные цены на топливо", — заявил глава РФ.

Читайте также: В оккупированном Севастополе сокращают количество рейсов общественного транспорта: перевозчики получают лишь 25% от необходимого количества топлива

Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:

Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства.

В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.

В оккупированном Крыму полностью приостановлен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что в четырех районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.

Читайте также: "Режим повышенной готовности" ввели в Иркутской области РФ из-за дефицита топлива