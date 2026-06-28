Путин признал дефицит топлива и очереди на АЗС в РФ: обсуждается запрет на экспорт дизельного топлива
Российский диктатор Владимир Путин признал наличие топливного кризиса в России, возникшего после ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ.
Об этом он заявил на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка, цитируют его российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил Путин?
Диктатор РФ утверждает, что мощности крупнейших НПЗ задействованы на полную мощность. В то же время он призвал "свести к минимуму последствия" украинских ударов по нефтегазовой отрасли РФ.
Также глава Кремля заявил, что запасы бензина в РФ якобы составляют 1,7 млн тонн. Однако Россия начала использовать резервы, общий уровень которых, по словам Путина, почти такой же, как в прошлом году.
"Сейчас запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Наблюдается небольшое снижение — всего 4%", — утверждает Путин.
В то же время российский диктатор признал, что на автозаправочных станциях наблюдаются очереди, а отдельные марки бензина не всегда доступны.
Он также отметил, что в настоящее время действует временный запрет на экспорт бензина и авиационного топлива, и обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
На фоне проблем с топливом Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка РФ.
"Речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости поддерживать экономически обоснованные цены на топливо", — заявил глава РФ.
Что предшествовало
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:
- Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства.
- В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.
- В оккупированном Крыму полностью приостановлен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
- В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.
- Также сообщалось, что в четырех районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.
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