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Топливный кризис в России дошел до Сибири: в Омске и Иркутске вводят лимиты на бензин
В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Лимиты ввели уже в трех областях
Губернатор Омской области Виктор Хоценко сообщил о запрете продажи топлива в канистры и установлении лимита в 40 литров бензина на один автомобиль.
Кроме того, на АЗС ограничили продажу дизельного топлива – до 80 литров на обычных заправках и до 200 литров на трассах.
В Иркутской области, по словам губернатора Игоря Кобзева, власти перешли на "ручной режим" распределения топлива, определяя объемы для каждого получателя отдельно.
Ограничения распространяются по регионам
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региону также придется вводить ограничения из-за аналогичных мер в соседних областях. По его словам, областному Минпромторгу поручили провести переговоры с сетями АЗС относительно единого подхода к продаже топлива.
- В оккупированном Крыму полностью прекратили продажу топлива населению и бизнесу: отпуск осуществляется только для оккупационных госслужб.
- В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.
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