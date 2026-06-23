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Ограничения на продажу топлива введены на АЗС в Новосибирской области
В Новосибирской области вводятся ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях.
Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорят местные власти?
"В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в ряде соседних регионов, очевидно, что для предотвращения спекулятивного спроса нам также придется прибегнуть к такому решению. Поручил областному Министерству промышленности и торговли провести переговоры с владельцами сетей АЗС, чтобы уже в течение дня выработать единую позицию по этому вопросу", - отметил Травников.
Что этому предшествовало?
Как сообщалось, в Крыму полностью прекратили продажу топлива населению и бизнесу: отпуск только для оккупационных госслужб.
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