Ограничения на продажу топлива введены на АЗС в Новосибирской области

В Новосибирской области вводятся ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорят местные власти?

"В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в ряде соседних регионов, очевидно, что для предотвращения спекулятивного спроса нам также придется прибегнуть к такому решению. Поручил областному Министерству промышленности и торговли провести переговоры с владельцами сетей АЗС, чтобы уже в течение дня выработать единую позицию по этому вопросу", - отметил Травников.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, в Крыму полностью прекратили продажу топлива населению и бизнесу: отпуск только для оккупационных госслужб.

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