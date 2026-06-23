Обмеження на продаж пального запроваджено на АЗС у Новосибірській області

У Новосибірській області РФ запроваджують обмеження на продаж пального на автозаправних станціях.

Про це заявив губернатор регіону Андрій Травніков, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже місцева влада?

"У зв’язку із запровадженням обмежень на відпуск пального на АЗС у низці сусідніх регіонів, очевидно, що для недопущення спекулятивного попиту нам також доведеться вдатися до такого рішення. Доручив обласному Міністерству промисловості та торгівлі провести переговори з власниками мереж АЗС, щоб уже протягом дня виробити єдину позицію з цього питання", - зазначив Травніков.

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Що передувало?

Як повідомлялося, у Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб.

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