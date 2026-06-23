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Обмеження на продаж пального запроваджено на АЗС у Новосибірській області
У Новосибірській області РФ запроваджують обмеження на продаж пального на автозаправних станціях.
Про це заявив губернатор регіону Андрій Травніков, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже місцева влада?
"У зв’язку із запровадженням обмежень на відпуск пального на АЗС у низці сусідніх регіонів, очевидно, що для недопущення спекулятивного попиту нам також доведеться вдатися до такого рішення. Доручив обласному Міністерству промисловості та торгівлі провести переговори з власниками мереж АЗС, щоб уже протягом дня виробити єдину позицію з цього питання", - зазначив Травніков.
Що передувало?
Як повідомлялося, у Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб.
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