Паливна криза в Росії дісталася Сибіру: в Омську та Іркутську вводять ліміти на бензин

У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

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Ліміти ввели вже у трьох областях

Губернатор Омської області Віктор Хоценко повідомив про заборону продажу пального в каністри та встановлення ліміту у 40 літрів бензину на один автомобіль.

Крім того, на АЗС обмежили продаж дизельного пального – до 80 літрів на звичайних заправках та до 200 літрів на трасах.

В Іркутській області, за словами губернатора Ігоря Кобзєва, влада перейшла на "ручний режим" розподілу пального, визначаючи обсяги для кожного отримувача окремо.

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Обмеження поширюються регіонами

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков заявив, що регіону також доведеться вводити обмеження через аналогічні заходи у сусідніх областях. За його словами, обласному Мінпромторгу доручили провести переговори з мережами АЗС щодо єдиного підходу до продажу пального.

В окупованому Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб.

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

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