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Новини Дефіцит пального
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Паливна криза в Росії дісталася Сибіру: в Омську та Іркутську вводять ліміти на бензин

У ще двох сибірських областях уже запровадили обмеження на продаж пального

У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

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Ліміти ввели вже у трьох областях

Губернатор Омської області Віктор Хоценко повідомив про заборону продажу пального в каністри та встановлення ліміту у 40 літрів бензину на один автомобіль.

Крім того, на АЗС обмежили продаж дизельного пального – до 80 літрів на звичайних заправках та до 200 літрів на трасах.

В Іркутській області, за словами губернатора Ігоря Кобзєва, влада перейшла на "ручний режим" розподілу пального, визначаючи обсяги для кожного отримувача окремо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Підмосков’я скуповують пальне та зливають його в бочки: "В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали". ВIДЕО

Обмеження поширюються регіонами

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що  Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков заявив, що регіону також доведеться вводити обмеження через аналогічні заходи у сусідніх областях. За його словами, обласному Мінпромторгу доручили провести переговори з мережами АЗС щодо єдиного підходу до продажу пального.
  • В окупованому Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб.
  • У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте також: "Татнефть" запровадила обмеження на продаж пального на всіх своїх АЗС у Росії

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бензин (1387) дефіцит (721) криза (470) росія (70552)
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Топ коментарі
+5
Бензоколонка зламалася
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23.06.2026 10:46 Відповісти
+3
московити занадто тупоголові істоти щоб усвідомити причинно- наслідкові звʼязки
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23.06.2026 11:00 Відповісти
+3
Кацапам потрібно готуваться до росту крадіжок на армійських складах ПММ... Бо тільки там пального залишатиметься вдосталь... А коли виникає дефіцит - посадові особи, що сидять на ньому, починають ворушиться, в бажанні "намастить руки"...
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23.06.2026 11:17 Відповісти

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