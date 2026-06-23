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Паливна криза в Росії дісталася Сибіру: в Омську та Іркутську вводять ліміти на бензин
У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Ліміти ввели вже у трьох областях
Губернатор Омської області Віктор Хоценко повідомив про заборону продажу пального в каністри та встановлення ліміту у 40 літрів бензину на один автомобіль.
Крім того, на АЗС обмежили продаж дизельного пального – до 80 літрів на звичайних заправках та до 200 літрів на трасах.
В Іркутській області, за словами губернатора Ігоря Кобзєва, влада перейшла на "ручний режим" розподілу пального, визначаючи обсяги для кожного отримувача окремо.
Обмеження поширюються регіонами
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков заявив, що регіону також доведеться вводити обмеження через аналогічні заходи у сусідніх областях. За його словами, обласному Мінпромторгу доручили провести переговори з мережами АЗС щодо єдиного підходу до продажу пального.
- В окупованому Криму повністю припинили продаж пального населенню та бізнесу: відпуск лише для окупаційних держслужб.
- У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Топ коментарі
+5 Олег Олег #553255
показати весь коментар23.06.2026 10:46 Відповісти Посилання
+3 polini orop
показати весь коментар23.06.2026 11:00 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар23.06.2026 11:17 Відповісти Посилання
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