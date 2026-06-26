В Томской области РФ из-за дефицита ограничили продажу бензина, - российские СМИ

В четырёх районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Astra со ссылкой на пресс-службу властей региона.

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На АЗС ввели лимиты

По информации российских властей, в последнее время розничная продажа топлива в области выросла на 15% по сравнению с прошлой неделей.

В связи с этим отдельные автозаправочные станции начали ограничивать объем бензина, который могут приобрести водители. Также на части АЗС ввели запрет или ограничения на отпуск топлива в канистры.

Власти объясняют ситуацию "повышенным спросом"

В региональных властях утверждают, что причиной дефицита якобы стал повышенный спрос среди населения.

В то же время в последнее время в различных регионах России фиксируются проблемы с обеспечением топливом, сопровождающиеся ограничением его продажи.

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Что предшествовало

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