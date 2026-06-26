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Новости Дефицит топлива
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В Томской области РФ из-за дефицита ограничили продажу бензина, - российские СМИ

Дефицит топлива в России: продажу бензина ограничили ещё в одной области

В четырёх районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Astra со ссылкой на пресс-службу властей региона.

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На АЗС ввели лимиты

По информации российских властей, в последнее время розничная продажа топлива в области выросла на 15% по сравнению с прошлой неделей.

В связи с этим отдельные автозаправочные станции начали ограничивать объем бензина, который могут приобрести водители. Также на части АЗС ввели запрет или ограничения на отпуск топлива в канистры.

Власти объясняют ситуацию "повышенным спросом"

В региональных властях утверждают, что причиной дефицита якобы стал повышенный спрос среди населения.

В то же время в последнее время в различных регионах России фиксируются проблемы с обеспечением топливом, сопровождающиеся ограничением его продажи.

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Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:

  • Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства.
  • В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.
  • В оккупированном Крыму полностью приостановлен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
  • В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

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