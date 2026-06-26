В Томской области РФ из-за дефицита ограничили продажу бензина, - российские СМИ
В четырёх районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Astra со ссылкой на пресс-службу властей региона.
На АЗС ввели лимиты
По информации российских властей, в последнее время розничная продажа топлива в области выросла на 15% по сравнению с прошлой неделей.
В связи с этим отдельные автозаправочные станции начали ограничивать объем бензина, который могут приобрести водители. Также на части АЗС ввели запрет или ограничения на отпуск топлива в канистры.
Власти объясняют ситуацию "повышенным спросом"
В региональных властях утверждают, что причиной дефицита якобы стал повышенный спрос среди населения.
В то же время в последнее время в различных регионах России фиксируются проблемы с обеспечением топливом, сопровождающиеся ограничением его продажи.
Что предшествовало
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:
- Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства.
- В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.
- В оккупированном Крыму полностью приостановлен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
- В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.
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