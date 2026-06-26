У Томській області РФ через дефіцит обмежили продаж бензину, - росЗМІ

У чотирьох районах Томської області Росії виник дефіцит бензину, через що на автозаправних станціях запровадили обмеження на його продаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Astra з посиланням на пресслужбу влади регіону.

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На АЗС ввели ліміти

За інформацією російської влади, останнім часом роздрібний продаж пального в області зріс на 15% порівняно з минулим тижнем.

У зв'язку з цим окремі автозаправні станції почали обмежувати обсяг бензину, який можуть придбати водії. Також на частині АЗС запровадили заборону або обмеження на відпуск пального у каністри.

Влада пояснює ситуацію "підвищеним попитом"

У регіональній владі стверджують, що причиною дефіциту нібито став підвищений попит серед населення.

Водночас останнім часом у різних регіонах Росії фіксують проблеми із забезпеченням паливом, що супроводжуються обмеженням його продажу.

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Що передувало

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