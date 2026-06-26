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Новини Дефіцит пального
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У Томській області РФ через дефіцит обмежили продаж бензину, - росЗМІ

Дефіцит пального у Росії: продаж бензину обмежили ще в одній області

У чотирьох районах Томської області Росії виник дефіцит бензину, через що на автозаправних станціях запровадили обмеження на його продаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Astra з посиланням на пресслужбу влади регіону.

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На АЗС ввели ліміти

За інформацією російської влади, останнім часом роздрібний продаж пального в області зріс на 15% порівняно з минулим тижнем.

У зв'язку з цим окремі автозаправні станції почали обмежувати обсяг бензину, який можуть придбати водії. Також на частині АЗС запровадили заборону або обмеження на відпуск пального у каністри.

Влада пояснює ситуацію "підвищеним попитом"

У регіональній владі стверджують, що причиною дефіциту нібито став підвищений попит серед населення.

Водночас останнім часом у різних регіонах Росії фіксують проблеми із забезпеченням паливом, що супроводжуються обмеженням його продажу.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв:

  • Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про серйозну кризу на російському ринку авіаційного пального та звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) з проханням ініціювати звернення до Міненерго для термінового втручання.
  • У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.
  • В окупованому Криму повністю припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.
  • У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

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