У Томській області РФ через дефіцит обмежили продаж бензину, - росЗМІ
У чотирьох районах Томської області Росії виник дефіцит бензину, через що на автозаправних станціях запровадили обмеження на його продаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Astra з посиланням на пресслужбу влади регіону.
На АЗС ввели ліміти
За інформацією російської влади, останнім часом роздрібний продаж пального в області зріс на 15% порівняно з минулим тижнем.
У зв'язку з цим окремі автозаправні станції почали обмежувати обсяг бензину, який можуть придбати водії. Також на частині АЗС запровадили заборону або обмеження на відпуск пального у каністри.
Влада пояснює ситуацію "підвищеним попитом"
У регіональній владі стверджують, що причиною дефіциту нібито став підвищений попит серед населення.
Водночас останнім часом у різних регіонах Росії фіксують проблеми із забезпеченням паливом, що супроводжуються обмеженням його продажу.
Що передувало
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв:
- Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про серйозну кризу на російському ринку авіаційного пального та звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) з проханням ініціювати звернення до Міненерго для термінового втручання.
- У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.
- В окупованому Криму повністю припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.
- У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.
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