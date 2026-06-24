Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про критичну ситуацію з пальним: виконання польотів стає економічно недоцільним

Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про серйозну кризу на російському ринку авіаційного пального та звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) з проханням ініціювати звернення до Міненерго для термінового втручання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал про цивільну авіацію "Авіаторщина" з посиланням на заяву компанії.

На думку перевізника, ситуація потребує оперативних дій з боку влади.

Дефіцит пального

Як повідомили в "Азимуті", на початку червня ключовий постачальник пального попередив про необхідність скоротити постачання приблизно на третину від раніше узгоджених обсягів, починаючи з другої декади місяця. Причиною названо форс-мажорні обставини на багатьох НПЗ, які призвели до зменшення пропозиції авіапального на ринку. Водночас, як стверджує компанія, альтернативні постачальники також не здатні покрити наявний дефіцит.

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Зростання цін

У "Азимуті" наголошують, що нестача пального супроводжується різким зростанням цін. За оцінкою перевізника, з початку червня вартість авіапального в російських аеропортах зросла в середньому більш ніж на 17%, а в окремих регіонах підвищення було значно більшим. Наприклад, у Махачкалі ціна гасу, за даними авіакомпанії, піднялася на 64% і сягнула 157 тисяч рублів за тонну без урахування ПДВ. Водночас на світовому ринку ціни на авіаційне пальне, навпаки, знижуються вже третій місяць поспіль, зазначає "Авіаторщина".

За оцінкою "Азимута", за поточних умов виконання запланованої польотної програми стає економічно недоцільним - як на міжнародних маршрутах, так і, ще більшою мірою, на внутрішніх рейсах.

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"Азимут" - російська регіональна авіакомпанія, заснована у 2017 році та зареєстрована в Ростові-на-Дону. Перевізник базується в аеропортах Ростова-на-Дону (Платов), Мінеральних Вод, Сочі та Внуково (Москва). Повітряний флот компанії складається виключно з ближньомагістральних російських літаків Sukhoi Superjet 100. "Азимут" виконує як внутрішні рейси, так і польоти до країн ближнього зарубіжжя, Близького Сходу та Азії.