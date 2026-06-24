Российская авиакомпания "Азимут" заявила о критической ситуации с топливом: выполнение полётов становится экономически нецелесообразным

Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго с просьбой о срочном вмешательстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал о гражданской авиации "Авиаторщина" со ссылкой на заявление компании.

По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных действий со стороны властей.

Дефицит топлива

Как сообщили в "Азимуте", в начале июня ключевой поставщик топлива предупредил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца. Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к сокращению предложения авиатоплива на рынке. В то же время, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не в состоянии покрыть существующий дефицит.

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Рост цен

В "Азимуте" отмечают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах выросла в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах повышение было значительно больше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64% и достигла 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. В то же время на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отмечает "Авиаторщина".

По оценке "Азимута", в текущих условиях выполнение запланированной программы полётов становится экономически нецелесообразным — как на международных маршрутах, так и, в ещё большей степени, на внутренних рейсах.

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"Азимут" — российская региональная авиакомпания, основанная в 2017 году и зарегистрированная в Ростове-на-Дону. Перевозчик базируется в аэропортах Ростова-на-Дону (Платов), Минеральных Вод, Сочи и Внуково (Москва). Воздушный флот компании состоит исключительно из российских самолетов ближнего магистрального типа Sukhoi Superjet 100. "Азимут" выполняет как внутренние рейсы, так и полеты в страны ближнего зарубежья, на Ближний Восток и в Азию.