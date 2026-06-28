Путін визнав дефіцит пального та черги на АЗС у РФ: Обговорюється заборона на експорт дизпалива

Російський диктатор Володимир Путін визнав паливну кризу в Росії, яка виникла після ударів Сил оборони України по російських НПЗ.

Про це він заявив на нараді щодо забезпечення пальним внутрішнього ринку, цитують його російські пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.

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Що заявив Путін?

Диктатор РФ стверджує, що потужності найбільших НПЗ використовуються на максимум. Водночас він закликав "звести до мінімуму наслідки" українських ударів по нафтогалузі РФ.

Також глава Кремля заявив, що запаси бензину в РФ нібито становлять 1,7 млн тонн. Однак Росія почала використовувати резерви, загальний рівень яких, за словами Путіна, майже такий, як торік.

"Зараз запаси бензину становлять 1,7 млн тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Є невелике зниження - лише 4%", - стверджує Путін.

Водночас російський диктатор визнав, що на автозаправних станціях спостерігаються черги, а окремі марки бензину не завжди доступні.

Він також зазначив, що наразі діє тимчасова заборона на експорт бензину та авіагасу, і обговорюється можливість повної заборони на експорт дизельного пального.

На тлі проблем з пальним Путін доручив вжити системних заходів для стабілізації паливного ринку РФ.

"Йдеться і про нарощування обсягу пропозиції, і про необхідність витримувати економічно обґрунтовані ціни на пальне", - заявив керманич РФ.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв:

Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про серйозну кризу на російському ринку авіаційного пального та звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) з проханням ініціювати звернення до Міненерго для термінового втручання.

У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.

В окупованому Криму повністю припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що у чотирьох районах Томської області Росії виник дефіцит бензину, через що на автозаправних станціях запровадили обмеження на його продаж.

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