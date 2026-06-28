"Режим підвищеної готовності" запровадили в Іркутській області РФ через дефіцит пального

В Іркутської області РФ оголосили про запровадження "режиму підвищеної готовності", щоб не допустити надзвичайної ситуації у "непростих умовах" нестачі пального в регіоні.

Про це пише телеграм-канал Astra з посиланням на заяву губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На АЗС мережі "Роснефть" запровадили обмеження на відпуск пального фізичним особам — до 50 літрів на добу на один автомобіль за одну заправку.

Інші АЗС можуть встановлювати ліміти менше цього обсягу. Крім того, забороняється продаж пального в будь-яку тару, окрім автомобільного бака.

Також організаціям, які не пов’язані із життєзабезпеченням населення, губернатор рекомендував перевести максимальну кількість працівників на дистанційний режим роботи.

Кобзєв заявив, що основним завданням влади є "зняти гостроту питання, пов’язану з недостатнім відвантаженням пального в регіон", і висловив сподівання, що ніби з наступного тижня люди зможуть "побачити результати".

Своєю чергою Astra зазначає, що дефіцит палива зберігається по всій Росії, та додає, що глава Бурятії визнав, що причиною є українські удари по НПЗ.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв:

Російська авіакомпанія "Азимут" заявила про серйозну кризу на російському ринку авіаційного пального та звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ) з проханням ініціювати звернення до Міненерго для термінового втручання.

У низці регіонів Сибіру почали запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального через дефіцит на ринку.

В окупованому Криму повністю припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

У Росії стрімко загострюється дефіцит пального. Обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що у чотирьох районах Томської області Росії виник дефіцит бензину, через що на автозаправних станціях запровадили обмеження на його продаж.

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