"Режим повышенной готовности" ввели в Иркутской области РФ из-за дефицита топлива

В Иркутской области РФ объявили о введении "режима повышенной готовности", чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в "непростых условиях" нехватки топлива в регионе.

Об этом пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на заявление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На АЗС сети "Роснефть" ввели ограничения на отпуск топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку.

Другие АЗС могут устанавливать лимиты меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любую тару, кроме автомобильного бака.

Также организациям, не связанным с жизнеобеспечением населения, губернатор рекомендовал перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы.

Кобзев заявил, что основной задачей властей является "снять остроту вопроса, связанного с недостаточной отгрузкой топлива в регион", и выразил надежду, что, якобы, со следующей недели люди смогут "увидеть результаты".

В свою очередь Astra отмечает, что дефицит топлива сохраняется по всей России, и добавляет, что глава Бурятии признал, что причиной являются украинские удары по НПЗ.

Читайте также: В Томской области РФ из-за дефицита ограничили продажу бензина, — российские СМИ

Что предшествовало

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал:

Российская авиакомпания "Азимут" заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЕВТ) с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства.

В ряде регионов Сибири начали вводить ограничения на продажу бензина и дизельного топлива из-за дефицита на рынке.

В оккупированном Крыму полностью приостановлен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

В России стремительно обостряется дефицит топлива. Ограничения на отпуск бензина для частного транспорта уже действуют в 53 регионах страны, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что в четырех районах Томской области России возник дефицит бензина, из-за чего на автозаправочных станциях ввели ограничения на его продажу.

Читайте также: В оккупированном Севастополе сокращают количество рейсов общественного транспорта: перевозчики получают лишь 25% от необходимого количества топлива